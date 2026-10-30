تعاون بين القومي للمرأة والإسكان لدعم قضايا المرأة ومراعاة احتياجاتها

زارت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك،، بما يسهم في دعم قضايا المرأة ومراعاة احتياجاتها ضمن خطط التنمية العمرانية والمجتمعية.



أكدت المستشارة أمل عمار، أهمية التعاون مع وزارة الإسكان في توسيع نطاق الاستفادة من الخدمات والبرامج التي يقدمها المجلس، مشيرة إلى أن وجود مكاتب للمجلس بالمدن الجديدة من شأنه تعزيز التواصل المباشر مع السيدات، وتيسير حصولهن على خدمات التوعية والدعم والإرشاد، بما يتناسب مع التوسع العمراني والزيادة السكانية التي تشهدها تلك المدن.



فيما أكدت المهندسة راندة المنشاوي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين وزارة الإسكان والمجلس القومي للمرأة، في ضوء ما تشهده المدن الجديدة من توسع عمراني وزيادة في أعداد السكان، مشيرة إلى حرص الوزارة على أن تتكامل جهود التنمية العمرانية مع توفير الخدمات المجتمعية التي تلبي احتياجات المواطنين بمختلف فئاتهم، وتدعم بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر مقومات الحياة الكريمة.

وأشارت وزيرة الإسكان، إلى جهود الوزارة نحو مراعاة البعد الاجتماعي في تخطيط وتنفيذ المشروعات ولا سيما الاستفادة من الوحدات التي يتم طرحها بإعلانات صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حيث جاءت نسبة السيدات المستفيدات من وحدات المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين" بنحو ٣٤٪؜.

كما تناول اللقاء دراسة إنشاء مقار خدمات للمجلس القومي للمرأة بالمدن الجديدة حيث تمثل خطوة نحو تعزيز وصول الخدمات المقدمة للمرأة إلى مواقع إقامتها، وتيسير حصولها على الدعم والتوعية والخدمات التي يقدمها المجلس، فضلًا عن تعزيز قنوات التواصل مع السيدات والتعرف على احتياجاتهن والتعامل مع التحديات التي قد تواجههن، بما يدعم جهود الدولة في تمكين المرأة وتعزيز مشاركتها في مختلف مجالات التنمية.