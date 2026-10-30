هدى الإتربي تكشف سر خسارتها 10 كيلو من وزنها

كشفت الفنانة هدي الاتربي، عن سر انخفاضها وزنها خلال الفترة الماضية، وذلك في تصريحات تليفزيونية.

وقالت هدي الاتربي، إنها زيادة وزنها منذ فترة جاءت بسبب تعرضت الي وعكة صحية.

وقالت هدي الاتربي: أنا خاسة ممكن 10 كيلو، ومهرجان الجونة ده سبب من أسباب إني خسيت».

وكان آخر أعمال الفنانة هدي الاتربي هو مسلسل كلهم بيحبوا مودي، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.

ويُعد مسلسل «كلهم بيحبوا مودي» من الأعمال الدرامية التي تراهن على الكوميديا الاجتماعية الهادفة، حيث يناقش عددًا من القضايا الإنسانية، في إطار خفيف، وبأسلوب كوميدي جذاب، وسط توقعات بتحقيقه صدى واسعا عند عرضه.

ويشارك في بطولة المسلسل، نخبة كبيرة من نجوم الفن، أبرزهم: ميرفت أمين، آيتن عامر، سلوي عثمان ، مصطفى أبو سريع، يوسف منصور، هدى الإتربي، مي سليم، جوري بكر، إيمان يوسف.