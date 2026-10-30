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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فرقة عادية جدا.. أسامة حسن يسخر من أداء الأهلي أمام مودرن سبورت

الاهلي
الاهلي
يمنى عبد الظاهر

شن أسامة حسن، نجم الزمالك السابق، هجومًا على النادي الأهلي، عقب فوزه الصعب على مودرن سبورت بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، مشيرًا إلى أن مصطفى شوبير كان سببًا في إنقاذ الفريق خلال المباراة.

وكتب أسامة حسن، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «معلش بس هو فين الأهلي؟ شوبير أنقذ الأهلي وتقولي الزمالك محظوظ؟ ههههه، إحنا عارفين أنتم ليه مش مقتنعين إن الأهلي فرقة عادية جدًا جدًا جدًا جدًا جدًا».

وجاءت تصريحات نجم الزمالك السابق في أعقاب فوز الأهلي على مودرن سبورت، في مباراة شهدت صعوبة في حسم النتيجة، بعدما نجح الفريق الأحمر في الحفاظ على تقدمه حتى صافرة النهاية، بفضل تألق حارسه مصطفى شوبير.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت في الدوري

وحقق الأهلي الفوز على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17، قبل أن يتألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن النقاط الثلاث.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل بالفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره نحو المنافسة على لقب كأس مصر.

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