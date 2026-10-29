مجدي عبد الغني ينتقد أداء الأهلي.. ويهاجم عموتة ووائل جمعة

انتقد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيقه عدة انتصارات، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لا تعكس المستوى الفني المنتظر، ولا الروح التي اعتادت جماهير القلعة الحمراء رؤيتها من اللاعبين.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إن مصطفى شوبير وحسين الشحات كانا الأفضل في مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تذبذب المستوى وصعوبة تحقيق الانتصارات

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق يعاني من تراجع وتذبذب واضح في المستوى، مشيرًا إلى أن الانتصارات تأتي بصعوبة كبيرة، دون ظهور تطور ملموس في الأداء، رغم امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الفنية المميزة.

وتعجب عبد الغني من تصريحات وائل جمعة بشأن تمركز ثمانية لاعبين من مودرن سبورت حول منتصف الملعب مع بداية المباراة، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل الفنية كان من الأفضل مناقشتها داخل الفريق، بدلًا من التطرق إليها عبر وسائل الإعلام.

انتقادات لمدرب الأهلي والصفقات الجديدة

كما وجه عبد الغني انتقادات إلى المدير الفني للأهلي، متوقفًا عند ملامحه الغاضبة باستمرار، في إشارة إلى الحالة النفسية والفنية التي يمر بها الفريق، في ظل عدم تقديم المستوى المقنع رغم تحقيق النتائج المطلوبة.

وتطرق إلى الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن الثنائي سفيان بنجديدة ومنصف بقرار لم يقدما الإضافة المنتظرة منذ انضمامهما إلى صفوف الأهلي، وفقًا لتقييمه لمستواهما خلال الفترة الماضية.

مجدي عبد الغني يتحدث عن أحمد فتوح

وفي سياق آخر، أشاد نجم الأهلي السابق بإمكانات أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه كان يتمنى انضمامه إلى القلعة الحمراء، لكنه يرى أن مستوى اللاعب تراجع خلال الفترة الحالية.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعادة الأهلي لمستواه المعهود، وتقديم أداء يتناسب مع إمكانات لاعبيه وطموحات جماهيره، بدلًا من الاكتفاء بحصد النقاط دون إقناع الجماهير بالمستوى الفني داخل الملعب