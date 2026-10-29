قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ضربة لخطط ترامب العسكرية.. البنتاجون تستعد لخفض 400 مليار دولار من ميزانية الدفاع الأمريكية
استقالوا خلال حكم بايدن.. مسؤولون أمريكيون يطالبون بوقف الدعم الأمريكي لإسرائيل| ما القصة؟
شروط جديدة لاستحقاق الحضانة.. 3 ضوابط أساسية تحكم أهلية الحاضن
السفير التركي: انضمام مصر إلى تحالف مكة هام لتعزيز التوازنات الإقليمية
السفير التركي بالقاهرة: سننتج مع مصر صواريخ وسفن وطائرات ومسيرات
زعيم كوريا الشمالية: تعزيز التفوق العسكري في مجال الطائرات المسيرة
الرئيس السيسي يلتقي البرهان ورئيسي كينيا ومالي بموسكو
من الليلة.. السكة الحديد تعلن جدول تشغيل القطارات بالتوقيت الشتوي وتعديل مواعيد بعض الرحلات
وزير الخارجية: أمن وحوكمة البحر الأحمر مسؤولية حصرية للدول المشاطئة له.. مصطفى بكري يرد على تهديدات الحوثيين: لو هاجمت مصر هنقطعلك إيدك| أخبار التوك شو
تفاصيل سعر عيار 18 في الصاغة بعد إعلان الفائدة.. الآن
غيّر ساعتك الآن.. التوقيت الشتوي يبدأ رسميًا في مصر
تحركات عسكرية أمريكية.. نقل 10 طائرات إلى إسرائيل لاستئناف الحرب على إيران
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مجدي عبد الغني ينتقد أداء الأهلي.. ويهاجم عموتة ووائل جمعة

الاهلي
الاهلي
رباب الهواري

انتقد مجدي عبد الغني، نجم الأهلي السابق، أداء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الفترة الأخيرة، رغم تحقيقه عدة انتصارات، مؤكدًا أن النتائج الإيجابية لا تعكس المستوى الفني المنتظر، ولا الروح التي اعتادت جماهير القلعة الحمراء رؤيتها من اللاعبين.

وقال عبد الغني، خلال استضافته في برنامج «يا مساء الأنوار»، الذي يقدمه الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة «إم بي سي مصر 2»، إن مصطفى شوبير وحسين الشحات كانا الأفضل في مباراة الأهلي ومودرن سبورت، التي أقيمت ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

تذبذب المستوى وصعوبة تحقيق الانتصارات

وأوضح نجم الأهلي السابق أن الفريق يعاني من تراجع وتذبذب واضح في المستوى، مشيرًا إلى أن الانتصارات تأتي بصعوبة كبيرة، دون ظهور تطور ملموس في الأداء، رغم امتلاك الفريق مجموعة من اللاعبين أصحاب الإمكانات الفنية المميزة.

وتعجب عبد الغني من تصريحات وائل جمعة بشأن تمركز ثمانية لاعبين من مودرن سبورت حول منتصف الملعب مع بداية المباراة، معتبرًا أن مثل هذه التفاصيل الفنية كان من الأفضل مناقشتها داخل الفريق، بدلًا من التطرق إليها عبر وسائل الإعلام.

انتقادات لمدرب الأهلي والصفقات الجديدة

كما وجه عبد الغني انتقادات إلى المدير الفني للأهلي، متوقفًا عند ملامحه الغاضبة باستمرار، في إشارة إلى الحالة النفسية والفنية التي يمر بها الفريق، في ظل عدم تقديم المستوى المقنع رغم تحقيق النتائج المطلوبة.

وتطرق إلى الصفقات الجديدة، مؤكدًا أن الثنائي سفيان بنجديدة ومنصف بقرار لم يقدما الإضافة المنتظرة منذ انضمامهما إلى صفوف الأهلي، وفقًا لتقييمه لمستواهما خلال الفترة الماضية.

مجدي عبد الغني يتحدث عن أحمد فتوح

وفي سياق آخر، أشاد نجم الأهلي السابق بإمكانات أحمد فتوح، لاعب الزمالك، مؤكدًا أنه كان يتمنى انضمامه إلى القلعة الحمراء، لكنه يرى أن مستوى اللاعب تراجع خلال الفترة الحالية.

واختتم عبد الغني تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استعادة الأهلي لمستواه المعهود، وتقديم أداء يتناسب مع إمكانات لاعبيه وطموحات جماهيره، بدلًا من الاكتفاء بحصد النقاط دون إقناع الجماهير بالمستوى الفني داخل الملعب

الاهلي اخبار الاهلي اخبار الرياضة دورى أورا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

إنستاباي

تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم

ترشيحاتنا

أيمن عرب

أيمن عرب يدير الجلسة الرئيسية حول مستقبل البنية التحتية واستجابات المطارات للتحولات العالمية

ميار عثمان

رسالة حب وفخر.. شباب برج البرلس يزينون الشوارع بصور ميار بطلة تحدي القراءة العربي

مؤتمر

أحمد أبو زيد خلال مؤتمر صحفي: استثمارات بـ6 مليارات جنيه في أكتوبر الجديدة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد