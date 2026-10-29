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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لحد امتى نسجل هدف وندافع؟.. عماد متعب ينتقد أداء الأهلي.. مبقاش الفريق اللي نازل يكسب تلاتة وأربعة

عمرالساعي
عمرالساعي
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

انتقد عماد متعب، نجم الأهلي السابق، أسلوب لعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، رغم فوزه على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي

وقال عماد متعب، خلال تصريحات تلفزيونية، إن الأهلي لم يعد يقدم الأداء الهجومي الذي اعتادت جماهيره عليه، معتمدًا على تسجيل هدف ثم التراجع إلى الدفاع واللعب على الهجمات المرتدة والتحولات.

وأضاف: «لحد إمتى الأهلي يسجل هدف ويرجع يدافع ويلعب على المرتدة والتحولات؟ الأهلي مبقاش الفريق اللي نازل يكسب تلاتة وأربعة، أنا النادي الأهلي يا جماعة».

وتابع نجم الأهلي السابق أن هذا الأسلوب قد يكون مقبولًا في بعض المباريات الخارجية ببطولات إفريقيا، لكنه لا يتناسب مع خوض مباراة في الدوري المصري على استاد القاهرة، مشددًا على رفضه الاكتفاء بالتقدم بهدف ثم التراجع للدفاع.

وأوضح متعب أن جماهير الأهلي تنتظر من الفريق تقديم أداء هجومي قوي، إلى جانب تحقيق الانتصارات، في ظل الإمكانات التي يمتلكها الفريق وتطلعات الجماهير لمواصلة المنافسة على البطولات.

الأهلي يفوز على مودرن سبورت بهدف عمر الساعي

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف المباراة الوحيد لصالح الأهلي في الدقيقة 17، فيما تألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه ويؤمن له نقاط المباراة الثلاث.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل في مباراتين أمام المقاولون العرب والقناة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد في دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده بالدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026

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