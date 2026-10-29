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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

عمر الساعي يحقق أرقاما مميزة مع الأهلي أمام مودرن سبورت في الدوري

عمر الساعي
عمر الساعي
عمرو مصطفى

قدم عمر الساعي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداءً مميزًا خلال مواجهة مودرن سبورت، التي شهدت تألقه بتسجيل هدف، ليؤكد قدرته على تقديم الإضافة الفنية للفريق، ويحصل على تقييم 8.3 وفقًا للإحصائيات الخاصة بالمباراة.

عمر الساعي يخطف الأنظار أمام مودرن سبورت 

وشارك الساعي في اللقاء كاملًا لمدة 90 دقيقة، ونجح في تسجيل هدف، بعدما سدد 3 كرات باتجاه المرمى، من بينها تسديدتان بين القائمين والعارضة، بنسبة دقة تصويب بلغت 67%، إلى جانب صناعة فرصة واحدة لزملائه.

ولم يتوقف دور لاعب الأهلي عند الجانب الهجومي، بل ظهر بصورة جيدة في الواجبات الدفاعية، بعدما سجل 8 مساهمات دفاعية، شملت افتكاك الكرة مرتين، وإبعادها في 3 مناسبات، واستعادتها 3 مرات، ليؤكد قدرته على مساندة الفريق في مختلف مراحل اللعب.

كما أظهر عمر الساعي دقة مميزة في التمريرات الطويلة، بعدما نجح في تنفيذ 3 تمريرات صحيحة من أصل 3، فضلًا عن الفوز بـ4 مواجهات أرضية من إجمالي 6.

وتعكس أرقام الساعي مردوده الإيجابي أمام مودرن سبورت، بعدما جمع بين الفاعلية الهجومية والانضباط الدفاعي، ليكون أحد أبرز العناصر التي لفتت الأنظار خلال المباراة.

الأهلي عمر الساعي مودرن سبورت الدوري المصري أخبار الأهلي

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