الحمد والشكر لله.. أحمد شوبير يحتفي بتألق نجله أمام مودرن سبورت

علق الإعلامي أحمد شوبير على تألق نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال مواجهة مودرن سبورت، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليساهم في فوز الفريق الأحمر وحصد النقاط الثلاث.

الاهلي

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تألق نجله: «الحمد والشكر لله».

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يتألق مصطفى شوبير في الدقيقة 85، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وجاء تصدي مصطفى شوبير لركلة الجزاء ليؤكد دوره المؤثر في انتصار الأهلي، بعدما نجح في التعامل مع واحدة من أخطر فرص الفريق المنافس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري الممتاز

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويأمل الأهلي في مواصلة تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على صدارة جدول الترتيب، في ظل سعي الفريق لاستعادة لقب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراته المقبلة، من أجل مواصلة مشواره في كأس مصر والمنافسة على اللقب، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.