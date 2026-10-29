قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصطفى بكري: الحرب الأمريكية الإيرانية كشفت أهمية أمن الطاقة.. وأوروبا تواجه اختبارًا صعبًا
عاوزة تبقى مذيعة باللغة العربية.. والد الطفلة ميار يكشف لصدى البلد رحلة التتويج بلقب تحدي القراءة العربي
جنون.. سيناتور أمريكي: اطلعنا على خطة ترامب لاستئناف ضرب إيران
حبس شخص لارتداء ملابس نسائية والتحريض على الفجور
من برج البرلس إلى دبي.. ميار عثمان بطلة تحدي القراءة العربي
محمد موسى: تحرك الرئيس السيسي في موسكو يعكس رؤية مصر لحماية الأمن القومي وتعزيز المصالح الوطنية
بعد رفع الفائدة.. البنك المركزي يكشف تفاصيل جديدة عن معدلات النمو
مصطفى بكري: الرئيس السيسي لم يستلم ريفيرا الشرق.. والبلد كانت تعبانة والإخوان كملوا عليها
تحويل الـ1000 جنيه بكام؟.. رسوم إنستاباي بعد قرار البنك المركزي اليوم
ارتفاع عدد ضحايا حادث تصادم قطارين في إسبانيا إلى 74 قتيلا
البنتاجون يحقق في هجوم سيبراني وراء أعطال بعدة قواعد عسكرية
الرئيس السيسي يغادر موسكو متوجها إلى العاصمة المجرية بودابست
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الحمد والشكر لله.. أحمد شوبير يحتفي بتألق نجله أمام مودرن سبورت

شوبير
شوبير
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

علق الإعلامي أحمد شوبير على تألق نجله مصطفى شوبير، حارس مرمى النادي الأهلي، خلال مواجهة مودرن سبورت، بعدما تصدى لركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من المباراة، ليساهم في فوز الفريق الأحمر وحصد النقاط الثلاث.

الاهلي

وكتب أحمد شوبير عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عقب تألق نجله: «الحمد والشكر لله».

وحقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر اللقاء، قبل أن يتألق مصطفى شوبير في الدقيقة 85، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

وجاء تصدي مصطفى شوبير لركلة الجزاء ليؤكد دوره المؤثر في انتصار الأهلي، بعدما نجح في التعامل مع واحدة من أخطر فرص الفريق المنافس خلال الدقائق الأخيرة من المباراة.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري الممتاز

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويأمل الأهلي في مواصلة تحقيق الانتصارات خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على صدارة جدول الترتيب، في ظل سعي الفريق لاستعادة لقب الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما حجز الأخير مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويسعى الأهلي إلى تحقيق الفوز في مباراته المقبلة، من أجل مواصلة مشواره في كأس مصر والمنافسة على اللقب، وسط تطلعات جماهيره لمواصلة حصد البطولات المحلية.

شوبير الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إضراب في مدرسة خاصة بالمعادي

إضراب عن العمل بمدرسة خاصة بالمعادي بسبب ضعف مرتبات المعلمين

الجريدة الرسمية

إسقاط الجنسية المصرية أحد مواليد أسيوط لإقامته خارج البلاد وانضمامه لهيئة أجنبية

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

فلوس

البنك المركزي يقرر رفع سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تراجع أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس

بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس لأول مرة منذ 2024.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

محافظ دمياط

قرارات عاجله لمحافظ دمياط خلال جلسة المجلس التنفيذي

محافظ المنيا يسلم عقود إشغال محلات أرض المولد

«خطوة جديدة لفتح أبواب الرزق».. محافظ المنيا يسلّم عقود محلات أرض المولد

جامعة سوهاج

مجلس جامعة سوهاج يشيد بمخرجات منتدى مصر 2026 ويقف دقيقة حدادًا على روح رئيس جامعة جنوب الوادي الأسبق

بالصور

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

طريقة عمل طاجن سجق بالخضار في الفرن.. وجبة غنية بالنكهات

طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار
طريقة عمل طاجن السجق بالخضار

ماذا يحدث لجسمك عند تناول النودلز سريعة التحضير؟.. خبراء يكشفون مفاجأة

هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟
هل تناول النودلز سريعة التحضير مضر بالصحة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد