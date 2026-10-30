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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أخبار خدمية | أسعار الذهب والدولار والعملات الأجنبية.. وحالة الطقس اليوم الجمعة

الذهب والدولار
الذهب والدولار
البهى عمرو

قدم موقع “صدى البلد” مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة، اليوم الجمعة، تتضمن آخر مستجدات أسعار الذهب، وتحديثات سعر الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه، بجانب متابعة درجات الحرارة.


يبحث الكثير من المواطنين، خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب اختلاف الأسعار الكبير الذي يشهده المعدن الثمين خلال الفترة الأخيرة.

واستعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026.

سعر الذهب اليوم


 

الذهب
الذهب 


وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5468 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6380 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجل 7291 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 51040 جنيها.

واستعرض برنامج "صباح البلد"، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الجمعة 30 أكتوبر 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 56.09 جنيه

سعر الشراء: 55.99 جنيه.

اليورو

سعر البيع: 62.60 جنيه

سعر الشراء: 62.29 جنيه.

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 74.80 جنيه

سعر الشراء 45 .74 جنيه.

الريال السعودي

سعر البيع: 14.94 جنيه

سعر الشراء: 14.92 جنيه.

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 15.2 جنيه

سعر الشراء: 15.24 جنيه.

الأرصاد
الأرصاد 

كما كشفت منار غانم، المتنبئ الجوي بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم ودرجات الحرارة المتوقعة، مشيرة إلى أن البلاد تشهد انخفاضًا في درجات الحرارة، خاصة خلال فترات الليل، مع بدء الشعور بالأجواء الشتوية.

وقالت منار غانم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، إن درجة الحرارة الصغرى في القاهرة تسجل 17 درجة، بينما تسجل 15 درجة في بعض المدن الجديدة، محذرة من الانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات المساء.

ولفتت إلى أنه وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، تشهد البلاد أجواءً خريفية مستقرة في معظم محافظات الجمهورية، نتيجة التأثر بكتل هوائية معتدلة، معظمها قادم من جنوب شرق أوروبا مرورًا بالبحر المتوسط.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة تسجل 27 درجة خلال ساعات النهار، مؤكدة ضرورة عدم الانخداع بالدفء وارتفاع درجات الحرارة نسبيًا خلال النهار، نظرًا للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة خلال فترات الليل.

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