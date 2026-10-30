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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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الرئيس السيسي يوجه الدعوة لنظيره المجري لزيارة مصر

الرئيس السيسي ونظيره المجري
الرئيس السيسي ونظيره المجري
البهى عمرو

عرضت قناة إكسترا عاجلا يفيد بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي، التقى في بودابست، بالرئيس المجري الدكتور أندراش باكا، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سيادته إلى المجر.


 ووجه الرئيس السيسي الدعوة لرئيس المجر لزيارة مصر، ومن جانبه، رحب الرئيس المجري بزيارة الرئيس، مؤكدًا تقدير بلاده للعلاقات الثنائية المتميزة مع مصر، وما يجمع البلدين والشعبين الصديقين من روابط وثيقة وتعاون ممتد في مختلف المجالات، مشيراً إلى أن المجر تنظر إلى مصر كشريك غاية في الأهمية، وأن بلاده تثمن السياسة التي تنتهجها مصر في كل المجالات.

وأكد الرئيس المجري تفهم بلاده لأهمية نهر النيل بالنسبة لمصر، وأشار كذلك إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائي في المجال الثقافي.


كما أن المباحثات تناولت كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وفي هذا السياق، أشاد الرئيس المجري بالدور المحوري الذي تضطلع به مصر في دعم الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، فضلًا عن جهودها الفاعلة في مكافحة الهجرة غير الشرعية. ومن جانبه.

 استعرض الرئيس رؤية مصر لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والجهود التي تبذلها لتسوية الأزمات والنزاعات عبر الوسائل السلمية، بما يسهم في صون السلم والأمن الإقليميين والدوليين. وعقب المباحثات.


وأقام الرئيس المجري مأدبة غداء تكريمًا للرئيس السيسي، جدد خلالها الرئيس شكره وتقديره للجانب المجري على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة. 

وأكد الرئيس، خلال المناسبة، عمق روابط الصداقة والاحترام المتبادل التي تجمع بين مصر والمجر، والتي تستند إلى تاريخ طويل من التعاون المثمر، ورصيد ممتد من التفاعل الثقافي والتفاهم السياسي والمصالح الاقتصادية المشتركة، معربًا عن تطلعه للعمل المشترك مع الرئيس المجري من أجل مواصلة تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين والارتقاء بها إلى آفاق أرحب، بما يحقق تطلعات الشعبين الصديقين ومصالحهما المشتركة. 

وقد تخلل الغداء فقرة فنية قدمتها الفنانتان المصريتان المجريتان أميرة ومريم أبو زهرة، حيث قام السيد الرئيس والرئيس المجري بتحية الفنانتين وتم التقاط صورة تذكارية بهذه المناسبة. 


اصطحب الرئيس المجري، الرئيس السيسي، عقب انتهاء الغداء ، إلى شرفة قصر "شاندور" الرئاسي المطلة على مدينة بودابست، حيث التُقطت صورة تذكارية للرئيسين.

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