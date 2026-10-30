محافظ سوهاج من داخل المستشفى العام: لا أعباء مالية إضافية على المرضى

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، الأقسام الحيوية بالمستشفى العام، لمتابعة انتظام العمل والاطمئنان على توافر الخدمات الطبية والعلاجية، والتأكد من تلبية احتياجات المرضى والمترددين، في إطار متابعة أداء المنشآت الصحية والوقوف على التحديات التي تواجه تقديم الخدمة.

توجيهات حاسمة بشأن نفقات المرضى

وخلال جولته، شدد المحافظ على ضرورة عدم تحميل أهالي المرضى أي أعباء مالية إضافية، موجّهًا بمنع إلزامهم بشراء الأدوية أو المستلزمات الطبية المتوافرة بالفعل داخل مخازن المستشفى وصيدلياتها، مؤكدًا أهمية الاستفادة من الإمكانات المتاحة وتوفير احتياجات المرضى دون تكليف أسرهم نفقات يمكن تجنبها.

كما وجه بضرورة الاهتمام بطريقة التعامل مع المرضى وذويهم، واحتواء المترددين على المستشفى، وتقديم معاملة إنسانية تليق بهم، مع مراعاة الظروف النفسية الصعبة التي قد تمر بها أسر المرضى، والعمل على امتصاص غضبهم والاستماع إلى شكواهم والتعامل معها بصورة مناسبة.

«كلنا جينا نطمن عليكي».. لفتة إنسانية من المحافظ

وشهدت الجولة موقفًا إنسانيًا، حرص خلاله المحافظ على زيارة إحدى الممرضات التي تتلقى العلاج داخل المستشفى، للاطمئنان على حالتها الصحية، والتخفيف عنها، مرددًا لها:" كلنا جينا نطمن عليكي"، في لفتة عكست اهتمامه بالعاملين بالقطاع الصحي، وعدم اقتصار المتابعة على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى فقط.

التمريض في حالة استعداد دائم

وأكد المحافظ ضرورة تواجد أطقم التمريض بصورة مستمرة بالقرب من أسرة المرضى، بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ والتدخل الفوري للتعامل مع الحالات التي تستدعي تدخلاً عاجلًا، مشددًا على أن انتظام العمل داخل الأقسام الطبية يتطلب يقظة جميع الأطقم وتكامل أدوارها.

واختتم المحافظ جولته بالتأكيد على أهمية العمل بروح الفريق الواحد، وتضافر جهود الأطباء وأطقم التمريض والإداريين وجميع العاملين بالمستشفى، لتحقيق التكامل في تقديم الرعاية الصحية، والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية بما يلبي احتياجات المواطنين ويضمن حصول أبناء سوهاج على خدمة صحية لائقة.