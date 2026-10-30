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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ سوهاج يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الشرطة ويلتقي المواطنين عقب الصلاة

صلاة الجمعة بسوهاج
صلاة الجمعة بسوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

أدى اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، صلاة الجمعة اليوم بمسجد الشرطة بمدينة ناصر، وذلك بحضور اللواء أ.ح أحمد السايس، السكرتير العام للمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية، وأئمة الأوقاف، وجموع من أبناء مدينة سوهاج.

وألقى خطبة الجمعة الدكتور عبد المجيد الكرماني، وكيل وزارة الأوقاف بسوهاج، والتي جاءت بعنوان «خطورة الألعاب الإلكترونية»، وتناول خلالها المخاطر المترتبة على الإفراط في استخدام الألعاب الإلكترونية، وما قد تسببه من آثار سلبية على النشء والشباب، وتأثيرها على السلوك والقيم والعلاقات الأسرية والاجتماعية، مؤكدًا أهمية ترشيد استخدامها، وضرورة توعية الأبناء ومتابعتهم، واستثمار أوقاتهم فيما ينفعهم.

محافظة سوهاج

وعقب أداء الصلاة، حرص محافظ سوهاج على لقاء المواطنين المتواجدين بالمسجد، واستمع إلى مطالبهم ومقترحاتهم، مؤكدًا حرصه الدائم على التواصل المباشر مع المواطنين، والعمل على تلبية احتياجاتهم في إطار القانون والإمكانات المتاحة، بما يسهم في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة.

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