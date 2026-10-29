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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

جمارك مطار سوهاج الدولي تحبط تهريب 12 هاتفا محمولا.. تفاصيل

المضبوطات
المضبوطات
محمد يحيي

أعلنت مصلحة الجمارك المصرية برئاسة أحمد أموي؛ عن إحباط محاولة تهريب 12 هاتفا محمولا من ماركة آيفون من طرازات وموديلات مختلفة، بحوزة أحد الركاب بجمرك مطار سوهاج الدولي.

قال تقرير مصلحة الجمارك المصرية، إن  قطاع التهرب الجمركي بالمطار اكتشف قيام أحد المواطنين بتهريب الهواتف المحمولة موزعة علي مجموعة من الركاب القادمين من أحد الدول الخليجية على طيران الجزيرة .

تفاصيل المضبوطات

كشف تفاصيل الواقعة كل من هشام الأحمر بمكافحة التهرب الجمركي وعمرو السيد مدير حركة تفتيش الركاب مفادها اعتزام أحد المواطنين المتواجدين بساحة الانتظار (الباركنج) خارج صالة الوصول الدولي استلام عدد من الهواتف المحمولة كانت موزعة على بعض الركاب القادمين من الكويت على رحلة طيران الجزيرة القادمة في حدود المسموح به قانونًا للاستخدام الشخصي وتجميعها منهم بغرض التهرب من سداد الرسوم المستحقة.

وتم العرض على حسن علي أبوكريشة وطلعت دنقل مديرى الجمرك تم تشكيل لجنة جمركية للمتابعة والضبط من ناصر جمال رئيس قسم الأمن الجمركي وضياء البدري ومنى خلف وأحمد أبوكريشة مأموري تفتيش الركاب قامت بضبط المدعو ج . ج . س خارج صالة الوصول بحوزته 12 هاتفا محمولا ماركة آيفون (طرازات 17 Pro Max و18 Pro Max وموديلات مختلفة) غير خالصة الضرائب والرسوم ، تسلمها من الركاب القادمين عقب خروجهم من صالة الوصول .

قرر  مصطفى عبد الفتاح القائم بأعمال مدير عام الإدارة العامة لجمارك الأقصر والفروع اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2026 .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك وعاطف السيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

جمارك سوهاج الدولي مصلحة الجمارك المصرية اخبار مصر مال واعمال لجنة جمركية أحمد أموي

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