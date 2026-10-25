الجمارك تبحث مع كوريا الجنوبية نقل خبرات إدارة شحنات التجارة الإلكترونية

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا حريصون على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير المنظومة الجمركية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الإلكترونية المسبقة لتحليل المخاطر، بما يسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وتيسير حركة التجارة، مع تعزيز الحوكمة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف أموي، أننا نستهدف تطوير منظومة التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، ويرفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات في ظل جهود الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الجمركي.

تفاصيل التعاون

شارك وفد من مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وعضوية سالي جبر، ونورا لبيب، ولمياء عوضين، وأحمد السقا، في برنامج تدريبي متقدم لبناء القدرات الجمركية، نظمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك الكورية «KCS»، بالعاصمة سيول، بعنوان «إدارة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتقييم الجمركي».

قالت الدكتورة أمل الجابري، رئيس الوفد المصري، إن البرنامج التدريبي أتاح الاطلاع على التجربة الكورية في إدارة التدفقات المتزايدة لشحنات التجارة الإلكترونية، خاصة الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع، وآليات التكامل بين أنظمة تبادل المعلومات وتحليل المخاطر، بما يساعد على توجيه الموارد الرقابية إلى الشحنات الأعلى خطورة، والحد من التدخلات غير الضرورية في حركة التجارة المشروعة.

أضافت أن الوفد تعرف على دور اللجان الفنية المتخصصة والأحكام المسبقة في توحيد قرارات التصنيف والتقييم الجمركي، والحد من النزاعات، وتعزيز شفافية الإجراءات أمام المتعاملين، إلى جانب تجربة مركز «إنشون» اللوجستي في ربط بيانات الشحن بصور الأشعة، والاستفادة من التحليل الفني في دعم قرارات الفحص والاستهداف، والتحقق من بيانات المستوردين.

أوضحت أن توصيات الزيارة تضمنت دراسة تطوير منظومة البيانات الإلكترونية المسبقة لشحنات التجارة الإلكترونية، وبحث إمكانية تطبيق رمز جمركي شخصي عبر منصة «نافذة»، وتقييم فرص الربط المركزي لصور الأشعة، وتعزيز التحليل المتخصص لمخاطر الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع، إلى جانب تطوير إجراءات التصنيف الجمركي والأحكام المسبقة، مع دراسة إمكانية تكييف التطبيقات الكورية بما يتناسب مع متطلبات العمل الجمركي في مصر.