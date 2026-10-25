قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأمر عجيب جدًا.. أول تعليق من شوبير على أزمة فتوح وعقوبته المحتملة
وداعاً لانتظار الشوارع.. تتبع حركة أتوبيسات النقل العام لحظة بلحظة عبر تطبيق طوالي
منخفض جوي ومفاجآت في الطقس.. ماذا ينتظر المصريين الأيام المقبلة؟
أوباما يسخر من وزير الدفاع الأمريكي: كم يقضي من الوقت لتصفيف شعره أمام المرآة؟
أدنى مستوى منذ 3 شهور.. هبوط قوي في أسعار الذهب بالأسواق
خبيرة سياسية: واشنطن تستخدم الضغط العسكري لتهيئة الأجواء لتصعيد مُحتمل مع إيران
جنرال إسرائيلي يحذر: إسقاط النظام الإيراني وهم ونتنياهو يقود إسرائيل نحو كارثة
لازم ترجعوا للطريق الصح.. شوبير: أزمة الأهلي مش في الصفقات.. والنحاس كان استثناء
وزير الري: الفجوة المائية في مصر تتسع سنويا.. ونصيب الفرد يتراجع إلى 450 مترا
يلامس الـ 56 جنيها.. صعود جديد في أسعار الدولار اليوم الأحد بجميع البنوك
جيش الاحتلال يعلن تصفية قياديين في غزة.. ويتهمهما بتحويل ملايين الشواقل إلى حماس
رئيس الوزراء: مصر تسعى لشراكة تنموية مع دول حوض النيل دون المساس بأمنها المائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

الجمارك تبحث مع كوريا الجنوبية نقل خبرات إدارة شحنات التجارة الإلكترونية

خلال الاجتماع
خلال الاجتماع
محمد يحيي

أكد أحمد أموي، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، أننا حريصون على الاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في تطوير المنظومة الجمركية، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة والبيانات الإلكترونية المسبقة لتحليل المخاطر، بما يسهم في تسريع الإفراج عن الشحنات وتيسير حركة التجارة، مع تعزيز الحوكمة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.

أضاف أموي، أننا نستهدف تطوير منظومة التعامل مع شحنات التجارة الإلكترونية العابرة للحدود، بما يواكب النمو المتزايد في حركة التجارة الدولية، ويرفع كفاءة الخدمات الجمركية، وتسهيل الإجراءات في ظل جهود الدولة للتحول الرقمي وتحديث منظومة العمل الجمركي.

تفاصيل التعاون

 شارك وفد من مصلحة الجمارك المصرية، برئاسة الدكتورة أمل الجابري، مدير عام مبادرات التطوير ورئيس وحدة التجارة الإلكترونية، وعضوية سالي جبر، ونورا لبيب، ولمياء عوضين، وأحمد السقا، في برنامج تدريبي متقدم لبناء القدرات الجمركية، نظمته الوكالة الكورية للتعاون الدولي «KOICA»، بالتعاون مع مصلحة الجمارك الكورية «KCS»، بالعاصمة سيول، بعنوان «إدارة التجارة الإلكترونية العابرة للحدود والتقييم الجمركي».

قالت الدكتورة أمل الجابري، رئيس الوفد المصري، إن البرنامج التدريبي أتاح الاطلاع على التجربة الكورية في إدارة التدفقات المتزايدة لشحنات التجارة الإلكترونية، خاصة الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع، وآليات التكامل بين أنظمة تبادل المعلومات وتحليل المخاطر، بما يساعد على توجيه الموارد الرقابية إلى الشحنات الأعلى خطورة، والحد من التدخلات غير الضرورية في حركة التجارة المشروعة.

أضافت أن الوفد تعرف على دور اللجان الفنية المتخصصة والأحكام المسبقة في توحيد قرارات التصنيف والتقييم الجمركي، والحد من النزاعات، وتعزيز شفافية الإجراءات أمام المتعاملين، إلى جانب تجربة مركز «إنشون» اللوجستي في ربط بيانات الشحن بصور الأشعة، والاستفادة من التحليل الفني في دعم قرارات الفحص والاستهداف، والتحقق من بيانات المستوردين.

أوضحت أن توصيات الزيارة تضمنت دراسة تطوير منظومة البيانات الإلكترونية المسبقة لشحنات التجارة الإلكترونية، وبحث إمكانية تطبيق رمز جمركي شخصي عبر منصة «نافذة»، وتقييم فرص الربط المركزي لصور الأشعة، وتعزيز التحليل المتخصص لمخاطر الشحنات البريدية وشحنات الشحن السريع، إلى جانب تطوير إجراءات التصنيف الجمركي والأحكام المسبقة، مع دراسة إمكانية تكييف التطبيقات الكورية بما يتناسب مع متطلبات العمل الجمركي في مصر.

مصلحة الجمارك المصرية أحمد أموي تسريع الإفراج عن الشحنات تيسير التجارة مال واعمال اخبار مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

رئيس الوزراء يقرر خفض أسعار الكهرباء 30% رسميًا.. تعرف على الفئات المستحقة

الزمالك

بسبب التوجّه إلى ملهى ليلي .. عقوبات مالية على ثلاثي الزمالك في رواندا | تفاصيل

فتوح

رد فعل غير مُتوقع من «فتوح» بعد هجوم جماهير الزمالك ضده في مباراة الجيش الرواندي.. ماذا فعل؟

أحمد فتوح

الزمالك يُوجّه تحذيرًا أخيرًا لـ «فتوح وأحمد شريف والزناري» بعد واقعة رواندا

الاهلي

منتخب مصر يحسم موقفه من استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي .. تفاصيل

امام عاشور

مفيش هزار الفترة الجاية.. أحمد شوبير يعلق على استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني

الدولار

ارتفاع جديد في أسعار الدولار مستهل تعاملات اليوم الأحد بالبنوك

الاهلي

«قرصة ودن» .. إبراهيم فايق يكشف كواليس استبعاد إمام عاشور ومحمد هاني من الأهلي

ترشيحاتنا

هدى الأتربي

تول شفاف.. هدى الأتربي تتألق بفستان أسود جرئ في ختام مهرجان الجونة السينمائي

إنجي المقدم

بإطلالة سوداء ساحرة.. إنجي المقدم تخطف الأنظار في ختام مهرجان الجونة

هنا شيحة

هنا شيحة تخطف الأنظار بإطلالة ملكية في ختام مهرجان الجونة | شاهد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: لحظة صدق.. أمن الوطن والمواطن

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: قراءات في رسائل منتدى مصر 2026

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: محمد فوزي.. الرجل الذي سكن ذاكرتنا قبل أن نعرف اسمه

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية السياحية.. من القوة الناعمة إلى خدمة المصلحة الوطنية

شريف علي سليمان

شريف سليمان يكتب: عفوًا سيادة الرئيس

المزيد