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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

جمارك الطرود البريدية تضبط سرنجات مهربة تحتوي على مخدر السيلوسايبين

سرنجات مخدرة مهربة
سرنجات مخدرة مهربة
نورهان خفاجي

تمكنت الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية برئاسة أحمد إسماعيل جويلي بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة من إحباط محاولة إدخال عدد من السرنجات التي تحتوي على مخدر «السيلوسايبين» بالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 1960بشأن مكافحة المخدرات وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 ولائحته التنفيذية وغيرها من القوانين واللوائح المنظمة.

وأثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على الطرود البريدية بجمرك البريد المصري برئاسة مدحت علام مدير الجمرك اشتبهت سالي أحمد مأمور الجمرك فى مشمول البيان الجمركي رقم 127562 لسنة 2026 وهو عبارة عن طرد بريدي وارد من الولايات المتحدة الأمريكية تبين بالمعاينة الفعلية أنه يحتوى على 14 سرنجة بها سائل ، مما استدعى اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من نوعية السائل.

وبالعرض على الإدارة العامة لمكافحة المخدرات فرع مطار القاهرة الدولي أكدت الفحوص أن المادة المضبوطة هي مخدر السيلوسايبين (Psilocybin)، المدرج بالجدول الأول للمخدرات .


قرر أحمد جويلى مدير عام الإدارة العامة لجمارك الطرود البريدية بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي رقم 6 لسنة 2026 بعد العرض على الدكتور نبيل بدر رئيس الإدارة المركزية لجمارك الصادرات والواردات الجوية بمطار القاهرة.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات أحمد أموي رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

مطار القاهرة الطرود البريدية الجمارك قرية البضائع

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