يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مواجهة جديدة أمام المقاولون العرب، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الاثنين الموافق 2 نوفمبر، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث يسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة الانتصارات وتحقيق نتيجة إيجابية في مشواره بالبطولة.

فوز الأهلي على مودرن سبورت

وكان حقق النادي الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الخميس على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الفريق الأحمر حصد النقاط في سباق المنافسة على صدارة المسابقة.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق عمر الساعي في الدقيقة 17، بعدما نجح الأهلي في استغلال إحدى فرصه التهديفية، قبل أن يشهد الشوط الثاني لحظة حاسمة بعدما تصدى مصطفى شوبير لركلة جزاء نفذها علي فوزي في الدقيقة 85، ليحافظ على تقدم فريقه حتى صافرة النهاية.

عمر الساعي يمنح الأهلي التقدم وشوبير ينقذ الفريق

بدأ الأهلي المباراة بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، ونجح عمر الساعي في منح الفريق الأفضلية بتسجيل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 17، ليضع الأحمر في المقدمة خلال الشوط الأول.

ومع استمرار محاولات مودرن سبورت للعودة إلى المباراة، حصل الفريق على ركلة جزاء في الدقيقة 85، تقدم لتنفيذها علي فوزي، لكن مصطفى شوبير تألق وتصدى لها، ليحرم المنافس من إدراك التعادل ويحافظ على تقدم الأهلي في الدقائق الأخيرة.

وشهدت الدقائق المتبقية محاولات من مودرن سبورت لتعديل النتيجة، إلا أن الأهلي نجح في الحفاظ على نظافة شباكه والخروج بانتصار مهم في مشواره بالدوري.

الأهلي يرفع رصيده إلى 20 نقطة

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

في المقابل، تجمد رصيد مودرن سبورت عند 13 نقطة في المركز الخامس، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 4 مواجهات، وتعادل في مباراة واحدة، وتلقى 3 هزائم.

ويمنح الانتصار الأهلي دفعة معنوية قبل استكمال مشواره في البطولات المحلية، في ظل سعي الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية وملاحقة المتصدر في جدول الترتيب.