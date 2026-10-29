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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وائل جمعة: روح الأهلي وإصرار اللاعبين وراء الفوز على مودرن سبورت.. وشوبير قدم مباراة مميزة

وائل جمعة
وائل جمعة
إسلام مقلد

أكد الكابتن وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن الفوز الذي حققه الأهلي اليوم أمام مودرن سبورت يمثل خطوة مهمة في مشوار المنافسة ببطولة الدوري، مشددًا على أن حصد النقاط الثلاث كان الهدف الأساسي من اللقاء، خاصة بعد التعادل الأخير.

وقال مدير الكرة إن المباراة كانت في غاية الأهمية، موضحًا أن الفريق كان يسعى لاستعادة نغمة الانتصارات ومواصلة مشواره بقوة في بطولة الدوري، لافتًا إلى أن التعادل في المباراة الماضية أمام القناة لم يكن مرضيًا للجميع داخل النادي.

وأضاف أن أكثر ما أسعده في الفوز هو ما ظهر عليه اللاعبون من إصرار وعزيمة، إلى جانب الروح التي تميز دائمًا لاعبي الأهلي داخل الملعب.

وتحدث وائل جمعة عن جاهزية عناصر الفريق، مؤكدا أن الأهلي يمتلك عددًا كبيرًا من اللاعبين الجاهزين للمشاركة، فيما يبقى القرار النهائي بشأن التشكيل من اختصاص المدير الفني، الذي يختار الأنسب لكل مباراة وفقًا لاحتياجاتها.

وأشاد مدير الكرة بالمستوى الذي قدمه الحارس مصطفى شوبير، مؤكدا أنه أحد الحراس المميزين، وأنه تعامل بصورة جيدة مع الكرات التي وصلته خلال المباراة، فضلًا عن التصدي لركلة الجزاء.

واختتم وائل جمعة تصريحاته بالتأكيد على أن أداء الفريق سيتحسن خلال المباريات المقبلة، موجهًا رسالة إلى جماهير الأهلي، وقال إن الجميع داخل النادي من لاعبين وجهاز فني وإداري، يعمل من أجل تقديم الأداء الذي يليق بالأهلي، واعدًا الجماهير بمستوى مميز في الفترة المقبلة بدعمهم ومساندتهم المستمرة.

وائل جمعة النادي الأهلي الأهلي مودرن سبورت بطولة الدوري

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