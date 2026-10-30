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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ المنيا يتابع الأعمال النهائية بمشروعات حياة كريمة تمهيدًا لدخولها الخدمة

مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة
ايمن رياض

في ضوء الإعلان عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على مستوى الجمهورية، يواصل اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة الأعمال النهائية بالمشروعات المتبقية في مختلف القطاعات بمراكز المحافظة، تمهيدًا لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة الفعلية للمواطنين من حجم المشروعات التي شهدتها قرى المنيا.

وتشمل المتابعة مشروعات الوحدات الصحية ومحطات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب مراجعة معدلات التنفيذ على أرض الواقع، والتأكد من التزام الشركات المنفذة بالمواصفات الفنية والبرامج الزمنية المحددة، والعمل على تذليل أي معوقات قد تعترض استكمال الأعمال، بالتنسيق الفوري بين الجهات المعنية لتسريع وتيرة الإنجاز.

ووجّه المحافظ بتكثيف المرور الميداني على تلك المشروعات، وإعداد تقارير دورية تفصيلية بمعدلات التنفيذ والمعوقات التي تواجه كل مشروع، مع التشديد على عدم التهاون مع أي تأخير غير مبرر، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الشركات المتقاعسة، بما في ذلك سحب الأعمال وإسنادها إلى شركات جادة وقادرة على سرعة الإنجاز، حفاظًا على الاستثمارات التي تم ضخها وضمان دخول المشروعات الخدمة في أقرب وقت.

وتأتي هذه الجهود استعدادًا لبدء المرحلة الثانية من المبادرة، واستكمال ما شهدته محافظة المنيا من طفرة تنموية كبيرة خلال المرحلة الأولى، التي تضمنت تنفيذ 3199 مشروعًا في 192 قرية و757 تابعًا، بمراكز العدوة ومغاغة وأبوقرقاص وملوي وديرمواس، لخدمة نحو 3 ملايين مواطن، وشملت قطاعات الصحة ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق والتعليم ومختلف المرافق والخدمات الأساسية، بما أسهم في تطوير البنية الأساسية وتحسين مستوى المعيشة بالقرى المستهدفة.

وتواصل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية والشركات المنفذة لمتابعة استكمال الأعمال وإجراءات التشغيل والتسليم، مع إعطاء الأولوية للمشروعات ذات التأثير المباشر على حياة المواطنين، بما يضمن دخولها الخدمة والاستفادة منها، وتحقيق أهداف المبادرة في توفير خدمات متكاملة تليق بأهالي قرى المنيا.

المنيا محافظ المنيا حياة كريمة مشروعات

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