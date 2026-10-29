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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وسط فرحة الأهالي والزغاريد .. محافظ المنيا يسلّم 35 منزلًا مطورًا للأسر الأولى بالرعاية

محافظ المنيا يسلم منازل بعظ اعادة تطويرها بسمالوط
محافظ المنيا يسلم منازل بعظ اعادة تطويرها بسمالوط
ايمن رياض

وسط فرحة الأهالي والزغاريد، سلّم اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، مفاتيح 35 منزلًا بعد الانتهاء من أعمال تأهيلها وإعادة إعمارها بقرية منير مهيدي التابعة لمركز سمالوط، بالتعاون بين جمعية الأورمان ووزارة البترول والثروة المعدنية، ممثلة في شركات «بتروتريد» و«فجر» و«صيانكو»، لتوفير مساكن آمنة وملائمة للأسر الأولى بالرعاية وتحسين ظروفها المعيشية.

واستهل المحافظ زيارته بتفقد المنازل التي شملها المشروع، واطمأن على مستوى أعمال التأهيل والتجديد، التي تضمنت رفع كفاءة الأسقف، وتنفيذ أعمال المحارة والدهانات، وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء والسباكة، وتركيب السيراميك، وتجهيز الحمامات والمطابخ، بما يوفر بيئة سكنية مناسبة للأسر المستفيدة ويحفظ كرامتها.

وأكد كدواني أن توفير السكن الكريم للفئات الأكثر احتياجًا يمثل أحد محاور تحسين جودة الحياة، مشيدًا بالتعاون بين جمعية الأورمان وشركات قطاع البترول في تنفيذ مشروعات تستجيب للاحتياجات الفعلية للمواطنين، وتسهم في تعزيز مظلة الحماية الاجتماعية، بما يتماشى مع رؤية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحقيق التنمية الشاملة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأشار المحافظ إلى أن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أحدثت نقلة نوعية في الريف المصري، من خلال تطوير البنية الأساسية والارتقاء بمستوى الخدمات وتحسين الظروف المعيشية، مؤكدًا استمرار جهود المحافظة في دعم الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

أعمال التطوير 

من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن اختيار المنازل المستفيدة تم وفقًا لأبحاث اجتماعية وميدانية دقيقة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بوزارة التضامن الاجتماعي، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه. وأضاف أن أعمال التطوير شملت رفع كفاءة المنازل وتجديد مرافقها الأساسية، بما يوفر سكنًا ملائمًا يراعي متطلبات السلامة والصحة للأسر المستفيدة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها جمعية الأورمان، بحضور النواب إبراهيم المصري، وتوحيد تامر، وهواري أبو طهير، وريم الصاوي، أعضاء البرلمان، وعبد الحميد الطحاوي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمنيا، والدكتور رمضان توفيق، مدير مديرية الطب البيطري، والمهندس معتز يحيى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة «صيانكو»، ومصطفى عبد الدايم، مدير عام المسؤولية المجتمعية والمفوض عن شركتي «بتروتريد» و«فجر»، وحكمت إبراهيم، مدير عام أنشطة المسؤولية المجتمعية بشركة «بتروتريد»، وممثلي شركات قطاع البترول المشاركة.

محافظ المنيا جمعية الأورمان اعادة تطوير المنازل الأسر الأولي بالرعاية المشاركة المجتمعية

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