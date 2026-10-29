50 مقعدا و5 مواقع بالسكرتارية.. انتخابات الهيئة العليا وتعديلات اللائحة على طاولة «الوفد» غدا

تتجه الأنظار داخل حزب الوفد، غدًا الجمعة 30 أكتوبر 2026، إلى اجتماع الهيئة الوفدية المقرر انعقاده في تمام الساعة العاشرة صباحًا بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي، وسط جدول أعمال حافل يتصدره انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا، واختيار 5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة تعديلات النظام الداخلي للحزب واستعراض التقريرين السياسي والمالي.

3 ملفات رئيسية أمام الهيئة الوفدية

ويشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات التنظيمية والسياسية والمالية، في مقدمتها انتخاب أعضاء الهيئة العليا للحزب، وانتخاب أعضاء سكرتارية الهيئة الوفدية، فضلًا عن مناقشة التقرير السياسي الذي يعرضه رئيس الحزب، والتقرير المالي المقدم من أمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار استكمال الاستحقاقات التنظيمية داخل الحزب، بالتوازي مع بحث التعديلات المقترحة على النظام الداخلي، بما يضع القواعد المنظمة للعمل الحزبي ضمن أبرز الملفات المطروحة على الأعضاء.

السيد البدوي يصدر قرارين لتنظيم الانتخابات وتعديل اللائحة

وكان الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، أصدر القرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، بتاريخ 7 أكتوبر الجاري، لدعوة الهيئة الوفدية إلى الانعقاد يوم الجمعة 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي بالدقي.

وتضمن القرار رقم 259 الدعوة إلى انتخاب 50 عضوًا للهيئة العليا و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقريرين السياسي والمالي، فيما خصص القرار رقم 260 الدعوة لاجتماع غير عادي للهيئة الوفدية لمناقشة التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب.

ضوابط الترشح.. 6 أيام لتلقي الطلبات ورسوم محددة للمرشحين

وحدد القرار المنظم للعملية الانتخابية فترة تلقي طلبات الترشح لعضوية الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، خلال الفترة من السبت 10 أكتوبر وحتى الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، على أن تُرفق الطلبات بسيرة ذاتية مفصلة لكل مرشح، وتتولى لجنة التنظيم المركزية برئاسة السكرتير العام تلقيها.

كما حدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الساعة الخامسة مساءً.

وقصر القرار حق الترشح على أعضاء الهيئة الوفدية المسددين لاشتراكاتهم السنوية، كما اشترط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الاجتماع للمشاركة فيه.

وحدد القرار رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، مقابل 10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، باعتبارهما مساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

تعديلات النظام الداخلي.. اجتماع غير عادي وفقًا للمادة 45

وعلى صعيد التعديلات اللائحية، دعا القرار رقم 260 لسنة 2026 الهيئة الوفدية إلى اجتماع غير عادي في اليوم نفسه، للنظر في التعديلات المقترحة على النظام الداخلي للحزب وإقرارها وفقًا للضوابط المنصوص عليها في اللائحة.

وتنظم المادة 45 من النظام الداخلي إجراءات تعديل برنامج الحزب أو لائحته، إذ تشترط لصحة الاجتماع حضور نصف عدد الأعضاء الذين يحق لهم المشاركة، وفقًا للمادة العاشرة، مع سداد اشتراكاتهم حتى تاريخ الانعقاد، على أن تصدر القرارات بأغلبية الحاضرين.

كما تتيح اللائحة للأعضاء اقتراح تعديلات على النظام الداخلي أو برنامج الحزب، شريطة أن يقدم المقترح 200 عضو على الأقل.

200 عضو شرط لتقديم مقترحات تعديل اللائحة

ونص القرار على أحقية أعضاء الهيئة الوفدية في تقديم مقترحات لإدراجها على جدول أعمال الاجتماع غير العادي، بشرط تقديمها كتابة إلى رئيس الحزب من خلال 200 عضو على الأقل، قبل موعد انعقاد الهيئة الوفدية بعشرة أيام على الأقل.

وأكد القراران بدء العمل بأحكامهما من تاريخ صدورهما، مع إلغاء كل ما يخالفهما من قرارات.

وبذلك، يجمع اجتماع الهيئة الوفدية المرتقب بين حسم مقاعد الهيئة العليا وسكرتارية الهيئة الوفدية، ومناقشة الملفات السياسية والمالية، وفتح باب مراجعة النظام الداخلي، في اجتماع يحمل أهمية تنظيمية خاصة داخل حزب الوفد.