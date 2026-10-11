حزب الوفد يواصل تلقي طلبات الترشح في انتخابات الهيئة العليا

فتح حزب الوفد اليوم الأحد 11 أكتوبر 2026، أبوابه لتلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب وسكرتارية الهيئة الوفدية، في اليوم الثاني على التوالي تنفيذًا للقرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، الصادرين عن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، بشأن الدعوة إلى انعقاد الهيئة الوفدية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي.

وكان قد تقدم أمس السبت 74 عضوا بأوراقهم ترشحهم لخوض انتخابات الهيئة العليا، بينما تقدم 8 أعضاء للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد ولمدة 6 أيام، حيث بدأت اعمال اللجنة في يومها الأول اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الخامسة مساء.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.