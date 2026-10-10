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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

74 مرشحًا للهيئة العليا و8 لسكرتارية الهيئة الوفدية في اليوم الأول لانتخابات حزب الوفد

انتخابات حزب الوفد
انتخابات حزب الوفد
معتز الخصوصي

أغلق حزب الوفد، اليوم السبت 10 أكتوبر 2026، في تمام الساعة الخامسة مساءً، باب تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب في يومها الأول، بعدما تقدم 74 عضوًا بأوراق ترشحهم، فيما تقدم 8 أعضاء للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية.

وتقدم 74 عضوا للترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب الوفد، وهم: فؤاد بدراوي، عادل عربي، عيد هيكل، محمد فؤاد سكران، رانيا الراقد، أحمد أنيس، محمد مجدي فرحات، حمادة بكر، محمد عبد الجواد صديق، إيهاب عبد العظيم، محمد عبد اللطيف، حمدي قوطة، أمل رمزي، خالد قنديل، إبراهيم الشريف، حاتم رسلان، أحمد علي حماد، طارق عبد العزيز، محمد عبد الجواد فايد، ياسر الهضيبي، هاني أباظة، محمد الفقي، السيد الصاوي، محمد أشرف، أمير العبد، زينب علي محمد، عبد العظيم الباسل، ياسر قورة، محمد فؤاد عبد المجيد، عمرو عبد الباقي، الشاذلي حتة، رمضان خليل، محمود المنهراوي، لميس السبهان، ماجد الحنبلي، كاظم فاضل، جمال شحاتة، حسين منصور، أنور بهادر، أحمد عابد، أيمن محسب، صفوت عبد الحميد، محمد جاد، محمد عبد العزيز محمد، وفقي مدني، محمد مختار، ياسر القلتاوي، داليا أبو شقة، كمال نجيب فرنسيس، جويس سمعان، محمد أحمد مبروك، ماجدة صالح، حمادة منصور، عبد الله السعدني، أشرف علي الدين، مدني حزين، ماجد محمد نور، ابتهال علي أحمد، أحمد محمود عطا الله، ياسر حسان، هاجر عز الدين، عادل التوني، إبراهيم المليجي، ياسر محمد طلعت، سمر عاطف، سعيد سيد عزوز، محمد عبده، عمر عبد الجواد، علي شعيب، هشام عثمان علي محمد، يوسف المصري، حاتم الأعصر، مصطفى رسلان، محمد الزاهد.

تقدم 8 أعضاء بأورق ترشحهم

بنينما تقدم 8 أعضاء بأورق ترشحهم لسكرتارية الهيئة الوفدية وهم: محمد سيد عبد الحليم، عرفات ماهر عبد المجيد، أماني حسين محمود، أشرف منصور السيد، أحمد سامح احمد عبد الغفار، سيد طه سيد، محمود النحاس، علاء سرحان.

وكان الحزب قد بدأ، صباح اليوم،  تلقي طلبات الترشح لانتخابات الهيئة العليا للحزب وسكرتارية الهيئة الوفدية، تنفيذًا للقرارين رقمي 259 و260 لسنة 2026، الصادرين عن الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، بشأن الدعوة إلى انعقاد الهيئة الوفدية يوم الجمعة الموافق 30 أكتوبر، بمقر الحزب الرئيسي في 1 شارع بولس حنا بالدقي.

وتستمر فترة تلقي طلبات الترشح من خلال لجنة التنظيم المركزية برئاسة الدكتور ياسر الهضيبي السكرتير العام لحزب الوفد ولمدة 6 أيام، حيث بدأت اعمال اللجنة في يومها الأول اعتبارًا من الساعة العاشرة صباح اليوم وحتى الخامسة مساء الخميس 15 أكتوبر، ويتم استقبال الطلبات مرفقة بالسيرة الذاتية المفصلة لكل مرشح.

وحدد القرار يومي 16 و17 أكتوبر لتلقي الطعون والتظلمات والبت فيها، على أن تُعلن الكشوف النهائية للمرشحين يوم الأحد 18 أكتوبر، قبل الخامسة مساء.

ومن المقرر أن تشهد انتخابات 30 أكتوبر اختيار 50 عضوًا للهيئة العليا لحزب الوفد، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية، إلى جانب مناقشة التقرير السياسي لرئيس الحزب، والتقرير المالي لأمين الصندوق ومراقب الحسابات.

وحدد الحزب رسوم الترشح لعضوية الهيئة العليا بمبلغ 25 ألف جنيه، و10 آلاف جنيه للترشح لسكرتارية الهيئة الوفدية، للمساهمة في تغطية تكاليف العملية الانتخابية.

وقصر القرار حق الترشح وحضور اجتماع الهيئة الوفدية على الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية، مع اشتراط سداد الاشتراكات حتى تاريخ انعقاد الهيئة بالنسبة إلى الحضور.

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