برلماني: زيارة الرئيس السيسي لماليزيا تعزز العلاقات المصرية الآسيوية

أكد النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ وعضو لجنة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، ونائب رئيس حزب المؤتمر، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن زيارة الدولة التي يجريها الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مملكة ماليزيا تمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز العلاقات المصرية الماليزية، وفتح آفاق أوسع للتعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات.

استقبال رسمي يعكس مكانة مصر

وأوضح ممدوح أن وصول الرئيس السيسي إلى مطار كوالالمبور الدولي، واستقبال أنور إبراهيم، رئيس وزراء ماليزيا، للرئيس، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين الماليزيين وممثلي الجانبين الدبلوماسيين، يعكس أهمية الزيارة وحرص البلدين على تطوير علاقاتهما الثنائية وتعزيز قنوات التواصل والتنسيق المشترك.

فرص واعدة للتعاون الاقتصادي والاستثماري

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن العلاقات المصرية الماليزية تمتلك فرصًا واعدة لتحقيق مزيد من التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والتكنولوجيا، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم جهود التنمية الاقتصادية، ويتيح فرصًا جديدة أمام القطاع الخاص في البلدين للاستفادة من الإمكانات المتاحة.

التعاون الثقافي والسياحي أولوية مهمة

وأضاف أن التعاون بين مصر وماليزيا لا يقتصر على الجوانب السياسية والاقتصادية، بل يمتد إلى المجالات الثقافية والتعليمية والسياحية، مؤكدًا أهمية تعزيز التبادل الثقافي والاستفادة من المقومات الحضارية والسياحية التي يتمتع بها البلدان، بما يسهم في توطيد العلاقات بين الشعبين.

تحركات خارجية تدعم المصالح المصرية

وشدد ممدوح على أهمية التحركات الدبلوماسية المصرية في تعزيز حضور مصر على الساحة الدولية، وبناء شراكات متوازنة مع الدول الصديقة، بما يدعم المصالح الوطنية ويفتح مجالات أوسع للتعاون في القضايا ذات الاهتمام المشترك.

واختتم النائب أحمد خالد ممدوح بالتأكيد على أن الزيارة تمثل فرصة لتعميق الشراكة المصرية الماليزية، والبناء على العلاقات القائمة لتحقيق نتائج عملية ومستدامة تخدم مصالح الشعبين الصديقين.