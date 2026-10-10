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على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي

الرئيس السيسي و رئيس وزراء ماليزيا
الرئيس السيسي و رئيس وزراء ماليزيا
فرناس حفظي

لفت رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، الأنظار بمنشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، نشر فيه صورة تجمعه بالرئيس  عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بأغنية «يا مصر بتعمليها إزاي؟»، في لفتة لاقت اهتماما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لدولة ماليزيا في إطار جولته الآسيوية.

وأثار اختيار الأغنية المصرية تفاعلا بين المتابعين، لما تحمله من طابع يعكس الإعجاب بما تحققه مصر من إنجازات، فضلًا عن ارتباطها بصورة تجمع قيادتي البلدين.

وتأتي هذه اللفتة في سياق العلاقات المصرية الماليزية، التي تشهد اهتماما بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.

رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم الرئيس السيسي العلاقات المصرية الماليزية ماليزيا

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