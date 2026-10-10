على أنغام "يا مصر بتعمليها إزاي".. رئيس وزاء ماليزيا يوثق زيارة الرئيس السيسي

لفت رئيس الوزراء الماليزي أنور إبراهيم ، الأنظار بمنشور عبر حسابه الرسمي على «إنستجرام»، نشر فيه صورة تجمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مصحوبة بأغنية «يا مصر بتعمليها إزاي؟»، في لفتة لاقت اهتماما على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك خلال زيارة الرئيس السيسي لدولة ماليزيا في إطار جولته الآسيوية.

وأثار اختيار الأغنية المصرية تفاعلا بين المتابعين، لما تحمله من طابع يعكس الإعجاب بما تحققه مصر من إنجازات، فضلًا عن ارتباطها بصورة تجمع قيادتي البلدين.

وتأتي هذه اللفتة في سياق العلاقات المصرية الماليزية، التي تشهد اهتماما بتعزيز التعاون المشترك وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين.