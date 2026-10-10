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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلمانية: جولة الرئيس السيسي الآسيوية تعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتصدير

النائبة سجى عمرو هندي
النائبة سجى عمرو هندي

أكدت النائبة سجى عمرو هندي، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الجولة الآسيوية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتشمل كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا، تمثل خطوة استراتيجية مهمة تعكس رؤية الدولة المصرية لتنويع شراكاتها الاقتصادية وتعزيز حضورها في الاقتصاد العالمي، في ظل ما يشهده العالم من تحولات وإعادة تشكيل لسلاسل الإمداد.


وقالت سجى هندى، في تصريحات لها اليوم، السبت، إن الجولة تستهدف بناء شراكات طويلة الأجل مع اقتصادات آسيوية كبرى تمتلك خبرات صناعية وتكنولوجية متقدمة.

وأوضحت أن لقاءات الرئيس مع كبرى الشركات الكورية ومجتمع الأعمال في الدول الثلاث تؤكد توجه مصر نحو جذب استثمارات نوعية مرتبطة بتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وتعزيز التصدير.

 تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري

وأضافت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب: “كوريا الجنوبية شريك صناعي وتكنولوجي مهم، ويمكن البناء على تجربتها في مجالات التصنيع والبحث والتطوير لإقامة مشروعات مشتركة وسلاسل إنتاج تحقق قيمة مضافة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من بنية تحتية متطورة وموقع جغرافي يؤهلها لتكون قاعدة صناعية ولوجستية للأسواق العالمية”.

وشددت سجى عمرو هندي، على أهمية الانفتاح على ماليزيا وإندونيسيا كقوتين اقتصاديتين في جنوب شرق آسيا يفتح آفاقًا واسعة للتعاون في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية، ويمنح الاقتصاد المصري مرونة أكبر في مواجهة التحديات العالمية، ويعزز من قدرته على جذب استثمارات متنوعة.

وقالت عضو مجلس النواب: “التحركات الخارجية للرئيس السيسي تعكس انتقالًا إلى سياسة اقتصادية تقوم على بناء شبكة مصالح متبادلة مع مختلف الشركاء الدوليين”.

وطالبت النائبة سجى عمرو هندي بترجمة هذه الزيارات والاتفاقيات إلى مشروعات تساهم في توفير فرص العمل، وزيادة الصادرات، ودعم تنافسية الصناعة الوطنية، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للإنتاج والتجارة.

النائبة سجى عمرو هندي سجى عمرو هندي لجنة العلاقات الخارجية عبد الفتاح السيسي الجولة الآسيوية

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