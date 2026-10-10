برلماني إيراني يهدد: إذا هاجمتنا أمريكا مجددًا فسنستهدف مصالحها في كل العالم

هدد برلماني إيراني بعمل حازم ضد الولايات المتحدة الأمريكية إذا ما تهورت وقررت العدوان مرة أخرى على إيران.

ذكر ممثل "كرمانشاه" في البرلمان الإيراني، فضل ‌الله رنجبر، في مقابلة مع وكالة "خانه ملت"، أنه في حال شنت الولايات المتحدة هجومًا جديدًا، فإن إيران ستخرج من “حالة الدفاع”.

واكد أنها ستستهدف المصالح الأمريكية وما وصفه بـ"جبهة الاستكبار العالمي" في مختلف أنحاء العالم.

وشدد رنجبر على أنه "إذا شن الأمريكيون هجومًا جديدًا على إيران، فلا ينبغي لنا أن نتراجع قيد أنملة".

وأضاف: "إذا كان الأمريكيون سيهاجمون مجددًا، فلا ينبغي بالتأكيد أن نتراجع ولو للحظة، ويجب أن نجعل جميع المصالح الأمريكية في كل أنحاء العالم غير آمنة، وسنفعل ذلك".