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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

مؤسسة هند رجب تتقدم بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية ضد أطباء ومسؤولين إسرائيليين بتهم ارتكاب جرائم حرب

الجنائية الدولية
الجنائية الدولية
فرناس حفظي

أعلنت مؤسسة هند رجب تقديم شكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، ضد نقابة الأطباء الإسرائيلية وعدد من الأطباء والمسؤولين البارزين في وزارتي الصحة والدفاع الإسرائيليتين، على خلفية اتهامات بالتورط في تعذيب معتقلين فلسطينيين وإساءة معاملتهم داخل مركز احتجاز ميداني.

وبحسب ما أوردته التقارير، تتضمن الشكوى ادعاءات بأن فرقًا طبية أُجبرت على علاج معتقلين وهم مكبلون ومعصوبو الأعين، إلى جانب فرض قيود على نقلهم إلى المستشفيات المدنية لتلقي العلاج.

وتشير المؤسسة إلى أن ما لا يقل عن 29 معتقلًا توفوا داخل المركز بحلول نوفمبر 2025، جراء العنف الجسدي أو الإهمال الطبي، وفقًا لما ورد في الشكوى.

وتتهم المؤسسة الأشخاص والجهات المشمولة بالشكوى بالاشتباه في التورط في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم إبادة جماعية، مطالبةً بالتحقيق في الوقائع ومحاسبة المسؤولين عنها حال ثبوت الاتهامات.

مؤسسة هند رجب المحكمة الجنائية الدولية لاهاي نقابة الأطباء الإسرائيلية العنف الجسدي جرائم حرب

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