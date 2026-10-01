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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

8 دول غربية تؤكد دعمها لاستقلالية وحياد المحكمة الجنائية الدولية

8 دول غربية
8 دول غربية
أ ش أ

أكدت كندا والدنمارك وألمانيا وفرنسا وإيطاليا واليابان وهولندا والمملكة المتحدة دعمها المستمر لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها، معربة عن رفضها الشديد فرض عقوبات على المحكمة.

وذكرت الدول الثماني - في بيان مشترك صادر عن وزارات خارجيتها اليوم /الجمعة/ - أنها، بصفتها دولًا أطرافًا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تجدد دعمها الثابت للمحكمة.

وأعربت عن تقديرها للجهود التي بذلتها المحكمة للاستعداد لمواجهة هذه الإجراءات، بما يضمن استمرارها في أداء مهامها بموجب نظام روما الأساسي، مؤكدة دعمها لتمكينها من مواصلة الاضطلاع بولايتها.

وحذرت الدول من أن هذه العقوبات، في حال دخولها حيز التنفيذ، سيكون لها تأثير كبير على عمل المحكمة وموظفيها وأسرهم، مشيرة إلى أن العاملين بها يسعون يوميًا إلى تقديم المتهمين بارتكاب أخطر الجرائم الدولية إلى العدالة، ودعم ضحايا هذه الجرائم.

وأكدت الدول الثماني استمرارها في دعم المحكمة بصورة موحدة، والتزامها بإجراء حوار بناء وشامل مع الدول غير الأطراف في نظام روما الأساسي، في إطار الاستعدادات لانعقاد جمعية الدول الأطراف في ديسمبر 2026.

وشددت على مواصلة العمل المشترك لدعم الدور الحيوي الذي تضطلع به المحكمة، والحفاظ على النظام الدولي القائم على القواعد، وتعزيز المساءلة.

كندا الدنمارك المحكمة الجنائية

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