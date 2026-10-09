«ضربة قاسية» لجهود العدالة الدولية.. جوتيريش يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية

أدان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، قرار الولايات المتحدة فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، محذرا من تداعياتها على الجهود الدولية الرامية إلى تعزيز العدالة ومحاسبة المسؤولين عن أخطر الجرائم.

وقال جوتيريش، في بيان، إنه يشعر «بقلق عميق إزاء العواقب المتوقعة لهذه العقوبات»، مؤكدًا أن القرار يمثل «ضربة قاسية» للجهود الجماعية الرامية إلى تعزيز العدالة الجنائية الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، جميع الدول، إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة عن أخطر الجرائم التي تثير قلق المجتمع الدولي.

وتأتي إدانة “جوتيريش”؛ في ظل تصاعد المواقف الدولية الرافضة للعقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية، والتحذيرات من تأثيرها المحتمل على قدرتها على مواصلة أداء مهامها في مجال العدالة الدولية.