الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ويتعهد بضمان استمرار عملها

أدان الاتحاد الأوروبي قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واصفًا الخطوة بأنها «مؤسفة للغاية»، ومؤكدًا عزمه التعاون مع المحكمة لضمان استمرار عملها بفاعلية.

وقالت المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان قدرتها على أداء مهامها، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ويأتي الموقف الأوروبي وسط تصاعد الخلافات بشأن الإجراءات الأمريكية ضد المحكمة، التي تضطلع بالتحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عنها.

وتثير العقوبات مخاوف بشأن تأثيرها على قدرة المحكمة على أداء مهامها القضائية، في وقت تؤكد فيه مؤسسات أوروبية أهمية احترام القانون الدولي واستقلال المؤسسات القضائية الدولية.