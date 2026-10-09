قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء ماليزيا يرحب بالرئيس السيسي.. والخارجية الماليزية تبرز تطور العلاقات بين البلدين
شريف فتحي في افتتاح القمة 26 للمجلس العالمي للسياحة والسفر: مصر تمتك جميع المقومات اللازمة للنمو والنجاح
لا ضغوط لتجديد العقد.. بايرن ميونخ يطمئن جماهيره بشأن أوليسي
تأخير الساعة وبدء التوقيت الشتوي رسميًا.. الساعة 12:00 يوم جمعة تصبح 11:00 مساء
الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ويتعهد بضمان استمرار عملها
أغلق الأسانسير.. مواطن يمنع نقل مريضة غسيل كلوي إلى المستشفى بالمنوفية
مصر تطلق حملة «إيد بإيد.. سند وأمان» لدعم النازحين في غزة قبل الشتاء
رسالة ترحيب بالرئيس السيسي في كوالالمبور.. ومباحثات ثنائية مرتقبة غدا | صور
استعدادًا لمباراة القمة.. إمام عاشور ينشر صورة من تدريبات الأهلي
الأهلي يكتسح الزمالك في أرقام القمة بالدوري خلال الألفية الجديدة
قبل انتهاء المهلة بـ3 أيام.. كيف تحصل على وحدة بديلة بنظام الإيجار القديم
حكاية وطن في 12 سنة.. تريليون جنيه استثمارات صناعية وصادرات بـ55 مليار دولار
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يدين العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية ويتعهد بضمان استمرار عملها

مقر المفوضية الأوروبية
مقر المفوضية الأوروبية
فرناس حفظي

أدان الاتحاد الأوروبي قرار الإدارة الأمريكية فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، واصفًا الخطوة بأنها «مؤسفة للغاية»، ومؤكدًا عزمه التعاون مع المحكمة لضمان استمرار عملها بفاعلية.

وقالت المفوضية الأوروبية، في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز»، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل مع المحكمة الجنائية الدولية لضمان قدرتها على أداء مهامها، في ظل العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.

ويأتي الموقف الأوروبي وسط تصاعد الخلافات بشأن الإجراءات الأمريكية ضد المحكمة، التي تضطلع بالتحقيق في الجرائم الدولية وملاحقة المشتبه في مسؤوليتهم عنها.

وتثير العقوبات مخاوف بشأن تأثيرها على قدرة المحكمة على أداء مهامها القضائية، في وقت تؤكد فيه مؤسسات أوروبية أهمية احترام القانون الدولي واستقلال المؤسسات القضائية الدولية.

الاتحاد الأوروبي الإدارة الأمريكية المحكمة الجنائية الدولية لاهاي العقوبات الأمريكية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين والسولار

أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم .. موعد اجتماع لجنة تسعير المحروقات

اسعار الذهب اليوم

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 9-10-2026.. عيار 21 الآن والجنيه الذهب

النائبة الراحلة أماني أبو سحلي

بعد وفاة النائبة أماني أبو سحلي..تعرف على مصير مقعدها الشاغر بمجلس النواب

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الفصائل المسلحة باليمن يدمرون طائرة ركاب في مطار الرياض

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 9 أكتوبر

الابن المتهم بإنهاء حياة والديه بطنطا

قرار نيابي عاجل بشأن المتهم بإنهاء حياة أبوه وأمه بطنطا

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قطع المياه

خلال ساعات .. قطع المياه عن بعض مناطق الهرم| تفاصيل

ترشيحاتنا

صورة من اللقاء

القادسية يكتسح الخلود بخماسية نظيفة وينتزع صدارة دوري روشن السعودي مؤقتًا

كيليان مبابي

مسئول جائزة الكرة الذهبية السابق يهاجم مبابي ويدعم لامين يامال

ماريسكا

ماريسكا يرفض التعليق على إدانة مانشستر سيتي ماليًا: أثق في النادي وننتظر نتيجة الاستئناف

بالصور

الكاكاو الخام.. 7 فوائد صحية قد تجعله مشروبك المفضل وتحذير من الأنواع المحلاة

فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام
فوائد غير متوقعة للكاكاو الخام

أسعار ومواصفات سوزوكي فرونكس 2026 في السوق السعودي

سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026
سوزوكي فرونكس 2026

قبل الضغط على الزناد.. ترامب يستعين ببرامج الذكاء الاصطناعي قبل اتخاذ القرارات العسكرية

صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي
صورة مولدة بتقنية الذكاء الاصطناعي

فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

إلهام شاهين
إلهام شاهين
إلهام شاهين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: دوام الحال

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: ماذا لو تركنا طرف الخيط؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: أكتوبر.. من الانتصار إلى معركة البناء والتنمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سيمفونية سيناء ويقين الرجال

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: من أجل امرأة إنجلترا تغيّر دينها

المزيد