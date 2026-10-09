رئيسة المحكمة الجنائية الدولية تهنىء نافي بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026

هنأت رئيسة المحكمة الجنائية الدولية توموكو أكاني اليوم /الجمعة/، الجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي على فوزها بجائزة نوبل في السلام لعام 2026.

وقالت أكاني إنه "في وقت يواجه فيه النظام القانوني الدولي وسيادة القانون تحديات عميقة، فإن هذا التقدير يحمل أهمية خاصة".. مشيرة إلى أن هذا الفوز يعد اعترافا مهما بالدور الحيوي الذي تلعبه العدالة الدولية باعتبارها حجر الزاوية لتحقيق سلام دائم. وفق هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي).

وكانت اللجنة النرويجية لجائزة نوبل قد أعلنت في وقت سابق اليوم منح جائزة نوبل في السلام لعام 2026 للجنوب أفريقية نافانيثيم بيلاي، وذلك تقديرا لجهودها في تعزيز السلام والقانون الدولي.

وتعد جائزة السلام خامس جوائز نوبل التي يتم منحها هذا الأسبوع بعد جوائز الطب والكيمياء والفيزياء والأدب، فيما من المقرر الإعلان عن الفائز بالجائزة في مجال علوم الاقتصاد يوم الإثنين المقبل.. وسيتم تسليم الجوائز في احتفال يقام في استكهولم بالسويد في العاشر من شهر ديسمبر المقبل.