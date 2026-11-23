اتهمت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، إستونيا، العضو في حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي، بمجموعة من الأعمال العدائية "على حافة إشعال حرب مفتوحة"، في تصعيد لخطابها بعد إعلان تالين إغلاق الحدود البرية بين البلدين.

إستونيا تغلق الحدود من الأول من ديسمبر

وتعتزم إستونيا إغلاق المعابر الحدودية مع روسيا اعتباراً من الأول من ديسمبر المقبل، لمدة ستة أشهر على الأقل، بعد اتهامها أجهزة الأمن الروسية بالوقوف وراء محاولة إحراق متعمد استهدفت شركة دفاعية إستونية. ونفت روسيا أي تورط في الهجوم.

استدعاء القائم بالأعمال الإستوني

وأوردت الخارجية الروسية اتهاماتها في بيان صدر عقب استدعاء القائم بأعمال إستونيا في موسكو لتسليمه احتجاجاً رسمياً على قرار تالين إغلاق الحدود.

وقالت الوزارة: "أُبلغ الدبلوماسي الإستوني مرة أخرى بأن مثل هذه الأعمال الاستفزازية والخطيرة للغاية تقف على حافة إشعال حرب مفتوحة مع روسيا".

اتهامات روسية متعددة

ومن بين قائمة الاتهامات، قالت موسكو إن إستونيا سمحت لأوكرانيا باستخدام مجالها الجوي "بصمت" لمهاجمة أهداف روسية.

كما اتهمتها بمحاولة عرقلة حركة سفن الشحن الروسية في بحر البلطيق، وحظر عبور الحبوب الروسية والبيلاروسية، والسعي إلى حظر اللغة الروسية، والتهديد بإغلاق الكنيسة الأرثوذكسية الروسية.

وقالت الوزارة: "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في اتخاذ إجراءات سياسية ودبلوماسية شاملة تهدف إلى حماية المصالح الوطنية الروسية والحقوق المشروعة لمواطنيها".

تالين تنفي وترد على الاتهامات

وفي بيان، لم ترد وزارة الخارجية الإستونية على جميع الادعاءات، لكنها نفت السماح باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية أوكرانية.

وقالت: "بينما لا نعلق عموماً على روايات الدعاية الروسية ولا ننخرط فيها، يمكننا في هذه الحالة أن نؤكد مجدداً أن إستونيا لم تسمح أبداً، ولن تسمح أبداً، باستخدام أراضيها في عمليات عسكرية من قبل دولة أخرى".

وأضافت: "دول أخرى في منطقتنا أوضحت هذا الموقف أيضاً".

اتهامات متبادلة حول الطائرات المسيرة

ومنذ فترة طويلة، تتهم روسيا إستونيا ودولاً أخرى في حلف الناتو في منطقة البلطيق بالسماح للطائرات المسيرة الأوكرانية باستخدام مجالها الجوي. ودخلت طائرات مسيرة أوكرانية بشكل متكرر إلى مجال الناتو الجوي، وهو ما تقول كييف إنه نتيجة للتشويش الروسي على الإشارات.

ونفت دول الناتو مراراً السماح عمداً للطائرات المسيرة باستخدام مجالها الجوي، وألقت باللوم على روسيا في عمليات التوغل، لكونها من أطلق الحرب مع أوكرانيا في عام 2022.

الناتو: نراقب الوضع ونقيّم الردع

وذكر الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، متحدثاً في برلين، الوضع في إستونيا إلى جانب توغل صواريخ روسية في بولندا الأسبوع الماضي، باعتبارهما من الأحداث التي يراقبها الحلف، وقال إنه لديه خيارات متاحة للرد.

وأضاف روته: "نرى أوضاعاً في بولندا وإستونيا، وغيرهما. وعندما يتعلق الأمر بالمجال العسكري، سنقوم دائماً بتقييم ردعنا ودفاعنا وإجراء التحديثات عند الضرورة".