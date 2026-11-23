شهد المنتدى الدولي للحماية الاجتماعية، الذي يُقام تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وأعلن انطلاقه صباح اليوم دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وتنظمه وزارتا التضامن الاجتماعي، والخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، تحت شعار «الحماية الاجتماعية في عالم متغير»، جلسة "الحماية الاجتماعية في العصر الرقمي..من البيانات إلى التنفيذ"، والتي أدارها الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية.

أكد الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي ووزير التخطيط الأسبق أن مصر نجحت في الانتقال من برامج الحماية المنفصلة إلى منظومة حماية اجتماعية متكاملة، موضحاً أن هذا التحول يتطلب تخطيطاً مبنياً على الأدلة والبيانات الدقيقة، وليس مجرد إطلاق مبادرات جديدة.

وشدد على أن "السجل الاجتماعي الموحد" يُمثل حجر الأساس لهذا التكامل؛ إذ يتيح الاستهداف الدقيق للفئات الأكثر احتياجاً، مما يجعل منظومة الحماية أكثر عدالة وكفاءة وتأثيراً في حياة الأسر.

كما أشار إلى ضرورة إخضاع برامج الحماية لعمليات متابعة وتقييم مستمرة، لافتاً إلى إطلاق المعهد أول درجة ماجستير مهني في المتابعة والتقييم لدعم هذا التوجه داخل مؤسسات الدولة، ومؤكداً أن بناء السيناريوهات يسهم في استشراف المستقبل وإدارة الأزمات علمياً، بما يعزز صمود الحماية الاجتماعية أمام المخاطر المتزامنة والتغيرات المتسارعة.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة سماح حمد - وزيرة التنمية الاجتماعية والقائمة بأعمال وزير الدولة لشؤون الإغاثة بفلسطين أن استخدام المحافظ الإلكترونية في قطاع غزة كان محدوداً قبل الحرب، لكنه قفز خلال ثلاث سنوات من الحرب ليصل إلى 1.7 مليون مستخدم؛ ففي ظل انقطاع السيولة النقدية "الكاش"عن غزة منذ عام 2007، تحولت المحافظ الإلكترونية إلى شريان حياة ووسيلة رئيسية لإيصال المساعدات.

وأشادت بنجاح الشباب الفلسطيني في تشغيل هذه المنظومة رغم تدمير البنية التحتية وشبكات الاتصالات، مما أسهم في حماية المواطنين وتوفير احتياجاتهم الأساسية.

وأضافت أن السجل الاجتماعي الفلسطيني انطلق عام 2021 عبر مسح ميداني شامل ضمّ 300 سؤال، وسجّل 85 ألف أسرة في غزة و30 ألفاً في الضفة الغربية لتنظيم الدعم النقدي والعيني بعدالة، إلا أن الحرب ضاعفت أعداد المحتاجين؛ ليرتفع عدد الأسر المسجلة في غزة إلى 350 ألف أسرة، بعد أن تحولت الطبقة الوسطى إلى الفقر بين ليلة وضحاها.

واختتمت بالإشارة إلى أن فلسطين تنتقل حالياً من مفهوم المساعدات إلى المنظومة المتكاملة، من خلال ربط السجل بالخدمات عبر بوابة موحدة تتيح للمواطن متابعة ما يصله من دعم، مع ضمان حماية بياناته وصون كرامته.

وأكدت ماهينور أوزدمير وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية أن منظومة الحماية الاجتماعية في بلادها تدمج بين نظام المعلومات المتكامل للخدمات الاجتماعية، وتقييمات الأهلية، والمدفوعات، ضمن منصة رقمية موحدة تستمد بياناتها من 32 مؤسسة حكومية، وهو نموذج أشاد به البنك الدولي بوصفه أحد أبرز الممارسات العالمية في دمج البيانات بالإدارة الاجتماعية.

وأشارت إلى وجود أكثر من ألف اخصائي اجتماعي ومستشار أسري يقدمون هذه الخدمات الرقمية للأسر في منازلها لتقييم الاحتياجات وربطها بالفرص المناسبة، بالتوازي مع "خرائط الرعاية الاجتماعية" التي ترصد الفجوات وتوفر الدعم المباشر في اليوم ذاته قبل تفاقم الأزمات، فضلاً عن الموقع الإلكتروني الموحد وتطبيق الهاتف المحمول لتقديم الإرشاد الأسري للجميع.

وفيما يخص حماية الأطفال، شددت على مسؤولية الدولة في صون سلامتهم النفسية والعاطفية في الفضاء الرقمي، معلنةً عزم الوزارة تقديم تشريعات جديدة لتقييد وصول الأطفال دون سن 15 عاماً إلى منصات التواصل الاجتماعي، استناداً إلى تجارب دولية أثبتت دور هذه الخطوة في تعزيز الرفاه النفسي، والحد من التنمر الإلكتروني والمحتوى الضار، وتحسين جودة النوم لدى الأطفال.

وأوضحت الدكتورة هبة الليثي أستاذ الإحصاء بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية أن التحدي الجوهري يتمثل في قياس الفقر بدقة وتحديد المستحقين الفعليين للدعم، مشيرةً إلى صعوبة قياس الدخل في مصر نظراً لارتفاع نسبة العمالة غير المنتظمة، مما استدعى الاعتماد على قياس استهلاك الأسرة عبر "بحث الدخل والإنفاق" لعينة تبلغ نحو 25 ألف أسرة، وبناءً على ذلك، يعتمد برنامج "تكافل وكرامة" على معادلة "اختبار البديل" التي تقيس أبعاداً متعددة تشمل التعليم، والسكن، والتشغيل، والصحة.

وأكدت أن الهدف من التقييم المستمر هو تحويل السياسات إلى منظومة قابلة للتطوير وتحديد البرامج التي تلبي احتياجات الفقراء فعلياً، كاشفةً أن نتائج التقييم أظهرت أن نحو 71% من مستفيدي البرنامج هم من الفقراء، و90% من الفقراء وشبه الفقراء، بينما لم يصل البرنامج إلى 11% فقط من الفقراء.

كما نوّهت بأهمية آليات التظلم وإعادة التقييم لمواكبة تغير أوضاع الأسر، وضرورة مراعاة الفئات ذات الخصوصية كالأرامل والمطلقات وذوي الإعاقة وسكان شمال سيناء، وتحديث معادلات الاستهداف باستمرار لضمان العدالة والكفاءة.

واستعرض ماركوس دانتاس هيكستر - منسق دراسات الحماية الاجتماعية والفقر وعدم المساواة بمعهد البحوث الاقتصادية التطبيقية بالبرازيل تجربة وزارة التنمية الاجتماعية البرازيلية في إدارة "السجل الموحد"، الذي يجمع بيانات الأسر منخفضة الدخل ويصنفها اجتماعياً واقتصادياً لتوجيه البرامج والخدمات بعدالة، مشيراً إلى أوجه التشابه الكبيرة بينه وبين السجل الاجتماعي الموحد في مصر، مما يفتح آفاقاً واسعة لتبادل الخبرات بين البلدين.

وأوضح أن السجل البرازيلي يغطي قاعدة ضخمة تضم 22 مليون أسرة (نحو 96 مليون شخص)، أي ما يعادل 46% من سكان البرازيل، وترتفع هذه النسبة إلى 70% في بعض الولايات.

ويُعتمد على هذا السجل في كافة البرامج الفيدرالية، وعلى رأسها برنامج التحويلات النقدية المشروطة "بولسا فاميليا" (Bolsa Família) الذي يغطي نحو ربع السكان (19 مليون أسرة / 49 مليون فرد)، وأسهم منذ إطلاقه عام 2003 في خفض نسبة الفقر من 60% إلى أقل من 5% للفقر المدقع حالياً.

كما أشار إلى أن التسجيل بات إلكترونياً بالكامل تقريباً مع تحديث مستمر لبيانات الأسر وحالتها الوظيفية.

وتناول أوليكسي سلوتشينسكي - خبير البنك الدولي ملف "مركزية البيانات والمراحل الأربع لتطور السجل الاجتماعي"، موضحاً أن مركزية البيانات تسهل إدارة البرامج لكنها ترفع مخاطر الخصوصية والأمن السيبراني، مما يستوجب وجود أطر قانونية صارمة وجهات مسؤولة عن تأمين البيانات وحماية حقوق المواطنين.

وشرح المراحل الأربع لتطور السجلات الاجتماعية، المرحلة الأولى: جمع البيانات من المسوح وحفظها مركزياً، المرحلة الثانية (السجل الديناميكي): تبادل البيانات وتحديثها دورياً مع الجهات الحكومية الأخرى، المرحلة الثالثة (النظام الموحد/المترابط): ربط الأنظمة إلكترونياً مع بقاء البيانات موزعة لدى الجهات المنتجة لها، المرحلة الرابعة (النظام القائم على الموافقة): وهو الأكثر أماناً وصوناً للخصوصية.

وأكد أن "النظام الموحد" هو النموذج الأكثر انتشاراً وفاعلية حالياً؛ لأنه يبقي البيانات في حيازة الجهة التي أنتجتها ويستدعيها فقط عند الحاجة لاتخاذ قرار الأهلية، مما يقلل المخاطر الأمنية ويسرّع من دقة القرارات.

فيما قال الدكتور إبراهيم سرحان - الرئيس التنفيذي لمجموعة "إي فاينانس" إن الشمول المالي يمثل ركيزة أساسية في منظومة الحماية الاجتماعية؛ حيث يتطلب دمج المواطن مالياً تزويده ببطاقة ذكية تتيح له إجراء التحويلات والمدفوعات وكافة المعاملات المالية.

وأوضح أن الحكومة المصرية نفذت تحولاً رقمياً واسعاً بدعم من القيادة السياسية وإصرار من وزارة التضامن الاجتماعي، عبر تجهيز بنية تحتية تكنولوجية متطورة تضمن وصول الدعم لمستحقيه بسرعة وأمان وكفاءة.

وأضاف أن التطور يتجاوز حدود الوزارة ليشمل تنظيماً مالياً متكاملاً يستهدف رقمنة التمويل ودراسة الجدارة المالية للأسر، مما يوسع مظلة التمكين الاقتصادي لتشمل شرائح أوسع، مؤكداً أن ما تبنيه مصر هو منظومة وطنية شاملة تدمج الحماية الاجتماعية بالشمول المالي والتمكين الاقتصادي، وتصل بخدماتها إلى كل بيت في الدلتا والصعيد ليحصل المواطن على حقه بكرامة ويسر.