تنطلق فعاليات معرض "ديارنا للأثاث"بمحافظة المنيا، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي وذلك خلال الفترة من 25 نوفمبر وحتى 10 ديسمبر، بمقر استراحة المحافظ القديمة على كورنيش النيل بالمنيا، تحت شعار "مصر بتتكلم حرفي".

يأتي تنظيم المعرض في إطار حرص وزارة التضامن الاجتماعي على دعم قطاع صناعة الأثاث والحرف التراثية، وتوسيع مظلة معارض "ديارنا" لتجوب مختلف محافظات الجمهورية، بهدف فتح آفاق تسويقية جديدة أمام صغار المنتجين والحرفيين، وتقديم منتجات مصرية عالية الجودة بأسعار تنافسية مباشرة للجمهور.

ويقام المعرض على مساحة 3 آلاف متر مربع، وبمشاركة 40 عارضًا يمثلون أكبر شركات الأثاث في دمياط، وذلك بالتعاون مع الجمعية التعاونية الانتاجية لتصنيع وتسويق الأثاث واستيراد الأخشاب، والاتحاد التعاوني الانتاجي.

ويقدم بنك ناصر الاجتماعي حزمة من التسهيلات التمويلية الميسرة لشراء الأثاث والسلع المعمرة من المعرض في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر، مع تواجد ممثلين عن البنك داخل مقر المعرض طوال فترة انعقاده، لتلقي طلبات التمويل والرد على كافة استفسارات الجمهور بشكل فوري.

ويمنح تمويل بنك ناصر الاجتماعي عددًا من المزايا للعاملين بالقطاع الحكومي وأصحاب المعاشات ،والعاملين بالبنوك، حيث يكون التمويل بعائد سنوي مميز ، وبفترات سداد مرنة تصل إلى 7 سنوات، كما أنه في حال التعامل مع بنك ناصر الاجتماعي لأول مرة، يمكن الحصول على تمويل تتراوح قيمته بين 1,000 جنيه وحتى 50,000 جنيه، بعائد سنوي مميز قدره 9% فقط، وبفترة سداد تصل إلى 7 سنوات.

أما العاملون بالقطاع الخاص، فيتم إتاحة التمويل للعاملين بالجهات المكودة بالبنك، وذلك بعد إجراء الاستعلام الميداني اللازم.

ويقدم العاملون بالقطاع الحكومي والخاص مفردات مرتب حديثة موجهة إلى بنك ناصر الاجتماعي، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، عرض سعر معتمد من العارض بالمعرض، موضحًا به تفاصيل السلع والأثاث المطلوب شراؤه وتمويله.

أما أصحاب المعاشات، فيتم تقديم بيان معاش حديث أو ما يفيد استحقاق المعاش، صورة بطاقة الرقم القومي سارية، عرض سعر معتمد من المعرض بالسلع المطلوب تمويلها.

ويمكن للراغبين في الشراء والتمويل التوجه مباشرة إلى جناح بنك ناصر الاجتماعي داخل معرض "ديارنا" باستراحة المحافظ بكورنيش المنيا لإنهاء الإجراءات، أو زيارة أقرب فرع للبنك بالمحافظة؛ للاستفادة من المبادرة تحت شعار: "تمويل ميسر.. احتياجاتك أولاً".