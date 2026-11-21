يطلق قطاع المعاهد الأزهرية ، اليوم السبت، فعاليات البرنامج التدريبي التثقيفي والعقدي حول معالم المنهج الأزهري، لمعلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري بمشيخة الأزهر الشريف، بهدف ترسيخ المفاهيم الصحيحة للقضايا العقدية المرتبطة بالمنهج الأزهري، والارتقاء بالمستوى الفكري للمعلمين، بما يمكنهم من نقل هذه المفاهيم إلى الطلاب وتحصين عقولهم في مواجهة الأفكار المغلوطة والمفاهيم المشوشة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

برنامج تدريبي لترسيخ معالم المنهج الأزهري لدى معلمي العلوم الشرعية بالمعاهد الخاصة بالتعاون مع مركز الإمام الأشعري بالأزهر

ويأتي إطلاق البرنامج تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وبناء على توجيهات فضيلة الشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر، بزيادة الاهتمام بترسيخ المفاهيم الصحيحة لبعض القضايا العقدية حول معالم المنهج الأزهري لدى جميع معلمي ومعلمات العلوم الشرعية بالمعاهد الأزهرية الخاصة، واستكمالًا للبرنامج التدريبي الذي جرى تنفيذه لمعلمي ومعلمات العلوم الشرعية بالمناطق الأزهرية على مستوى الجمهورية.

ويستهدف البرنامج تأهيل المعلمين وتزويدهم بالمعارف الصحيحة المتعلقة بالقضايا العقدية ومعالم المنهج الأزهري، بما يسهم في الارتقاء بمستواهم الفكري والعلمي، وتعزيز قدرتهم على أداء رسالتهم التعليمية والتربوية، ونقل أثر التدريب إلى الطلاب داخل المعاهد الأزهرية الخاصة، بما يساعد على بناء وعيهم وتحصين عقولهم، وإعداد أجيال قادرة على الدفاع عن المنهج الأزهري الوسطي والتعامل الواعي مع الأفكار المغلوطة والمفاهيم المشوشة المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.