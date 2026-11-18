شاركت المؤسسة القومية لتيسير الحج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج 2026، والذي نظمته وزارة الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "من مكة إلى العالم"، بمدينة جدة بوفد ترأسه أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي للمؤسسة.

وعقد وفد المؤسسة القومية لتيسير الحج على هامش فعاليات المؤتمر والمعرض سلسلة من اللقاءات التنسيقية المكثفة، شملت اجتماعات مع مسؤولي شركة "هوليداي إن بكة" وشركات النقل المعتمدة، وذلك في إطار الاستعداد المبكر لموسم حج ١٤٤٨هـ – ٢٠٢٧م، وبحث كافة الترتيبات اللوجستية والخدمية اللازمة لضمان توفير أعلى مستويات الراحة وتيسير إجراءات السفر والإقامة والتنقل لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم تفقد الفنادق المتعاقد عليها في مكة استعدادا لموسم الحج.

كما شارك وفد المؤسسة القومية لتيسير الحج في الجلسات الحوارية لفعاليات المؤتمر، حيث تم استعراض تجربة المؤسسة في تنظيم موسم الحج لحجاج وزارة التضامن الاجتماعي، والعمل على تطوير الخدمات عاما بعد عام، وذلك بالتنسيق مع الأشقاء في المملكة العربية السعودية الذين لا يدخرون جهدا في سبيل العمل على إراحة ضيوف الرحمن وتقديم كافة التسهيلات التي تضمن أداء المناسك في سهولة ويسر.



وشهدت النسخة السادسة من مؤتمر ومعرض الحج مشاركة دولية واسعة ضمت وفودًا وممثلين من نحو 150 دولة، وأكثر من 150 ألف زائر، كما أسفرت الفعاليات عن توقيع أكثر من 2,553 اتفاقية وعقدًا لتعزيز منظومة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

وتضمنت أجندة المؤتمر أكثر من 310 جلسات حوارية بمشاركة 585 متحدثًا، إلى جانب تنظيم 60 ورشة عمل قدمت 120 ساعة تدريبية لأكثر من 2,400 متدرب، فضلاً عن استضافة مجلس الابتكار ومعرض الشركات الناشئة الذي ركز على حلول التشغيل الذكي، وإدارة الحشود، والاستدامة، وتطوير رحلة الحاج.