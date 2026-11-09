كلية التربية بجامعة مدينة السادات تمنح درجة الماجستير للباحث محمود حجاج في "علم النفس التربوي"

شهدت كلية التربية جامعة مدينة السادات، مناقشة رسالة الماجستير المقدمة من الباحث محمود مصطفى محمد حجاج، بقسم علم النفس التربوي (تخصص الصحة النفسية)، وذلك للحصول على درجة الماجستير.

وجاءت الرسالة تحت عنوان: "فاعلية برنامج تدريبي قائم على فنيات برنامج إيبلز ABLLS في تحسين مهارات التفاعل الاجتماعي لدى الأطفال في سن المرحلة الإبتدائية ذوي اضطراب طيف التوحد".

وقد تشكلت لجنة الإشراف والحكم على الرسالة من نخبة من كبار الأكاديميين والأساتذة المتخصصين، وهم:

- أ.د/ فاروق السيد عثمان (أستاذ علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة مدينة السادات) - رئيساً ومشرفاً، و أ.د/ أحمد عبد الفتاح عياد (أستاذ علم النفس الإكلينيكي والصحة النفسية بكلية الآداب جامعة طنطا) - عضواً ومشرفاً، و أ.د/ أحمد ثابت فضل (أستاذ ورئيس قسم علم النفس التربوي بكلية التربية جامعة مدينة السادات) - مناقشاً داخلياً، و أ.د/ هبة بهي الدين ربيع (أستاذ الصحة النفسية بكلية التربية جامعة طنطا) - مناقشاً خارجياً.

وأشادت لجنة المناقشة والحُكم بموضوع الرسالة الحيوي وما قدمه الباحث من نتائج توصي بأهمية البرامج التدريبية الحديثة في دعم الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد ودمجهم مجتمعياً.

وتقدم الزملاء والأصدقاء بأسمى آيات التهاني والتبريكات للباحث محمود حجاج، متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مسيرته العلمية والعملية والمزيد من التقدم والازدهار.