مصطفى أبو زهرة يودع حسام حسن بعد رحيله عن تدريب منتخب مصر

حرص مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، على توجيه رسالة وداع وتقدير إلى حسام حسن، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عقب انتهاء مهمته مع الفراعنة.

وجاءت هذه التطورات بعد قرار اتحاد الكرة توجيه الشكر إلى حسام حسن وجهازه المعاون، وإنهاء مشوارهما مع المنتخب الوطني، مع إسناد القيادة الفنية إلى علي ماهر خلال المرحلة المقبلة.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد أعلن قراره يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في خطوة فتحت الباب أمام مرحلة جديدة داخل المنتخب الوطني.

وشهدت الساعات التالية للقرار تفاعلًا واسعًا من جانب عدد من نجوم الكرة المصرية، الذين حرصوا على توجيه رسائل شكر وتقدير إلى حسام حسن وإبراهيم حسن، تقديرًا للفترة التي قضياها مع المنتخب.

ومن جانبه، أكد مصطفى أبو زهرة تقدير اتحاد الكرة لما قدمه حسام حسن وجهازه الفني، مشيرًا إلى التزام الاتحاد بكافة الحقوق التعاقدية للمدير الفني السابق.

ويأتي رحيل حسام حسن بعد مسيرة مع المنتخب الوطني امتدت لنحو عامين وتسعة أشهر، لتبدأ صفحة جديدة في مشوار الفراعنة تحت قيادة علي ماهر.