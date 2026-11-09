محافظ الغربية: ضبط أكثر من 8 أطنان أعلاف مخالفة وغير مطابقة، و1.5 طن دهون مجمدة مجهولة المصدر

تابع اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات التموينية المكثفة، مؤكدًا ضرورة التصدي لكافة صور الغش التجاري وتداول المنتجات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية.

توجيهات محافظ الغربية

ومن خلال حملة رقابية مكبرة بقيادة المهندس ناصر العفيفي، وكيل وزارة التموين بالغربية، تمكنت مديرية التموين من ضبط طن ونصف دهون مجمدة مجهولة المصدر بسمنود، ونصف طن طحينة دون بيانات بزفتى، بالإضافة إلى 6 أطنان و425 كجم من الأعلاف المخالفة، شملت 2 طن غير مسجلة بوزارة الزراعة، و3 أطنان و675 كجم دون بيانات، و750 كجم منتهية الصلاحية.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية لإحكام الرقابة على الأسواق وحماية صحة المواطنين.

كما أسفرت الحملة عن ضبط 440 شريط قياس سكر وقلم أنسولين منتهي الصلاحية، و120 عبوة أدوية بيطرية منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على جميع المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والعرض على النيابة العامة المختصة.

ردع مخالفين

وأكد محافظ الغربية استمرار الحملات الرقابية المكثفة بجميع مراكز ومدن المحافظة، والتعامل بكل حسم مع تداول المنتجات مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، حفاظًا على صحة المواطنين والثروة الحيوانية.