ضبط مليون عبوة شوكولاتة بمصنع في طنطا للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، نتائج الحملات الرقابية التي نفذها فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بالغربية، بقيادة المهندسة حنان عامر، والتي أسفرت عن ضبط مليون عبوة شيكولاتة، بإجمالي وزن طن و260 كجم، داخل أحد مصانع الأغذية بمركز طنطا، للاشتباه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، نتيجة وجود تغير في خواصها، فضلًا عن تدني اشتراطات سلامة الغذاء.

وعلى الفور، تم التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأوضحت المهندسة حنان عامر، أن الحملات تأتي ضمن خطة متكاملة للتفتيش على المنشآت الغذائية، ومتابعة مراحل تداول الغذاء من المصدر وحتى وصوله إلى المستهلك النهائي، والتأكد من الالتزام باشتراطات ومعايير سلامة الغذاء.