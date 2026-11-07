لازم نتحرك ومش هنستنى المطر ينزل.. محافظ الإسماعيلية يوجه برفع درجة الاستعداد لموسم الشتاء

وجه نبيل حسب الله محافظ الإسماعيلية، باستمرار رفع درجة الاستعداد في جميع المراكز والمدن والأحياء، والتنسيق المستمر بين الجهات المعنية، مع المتابعة اليومية لحالة الطقس وتوقعات سقوط الأمطار، من خلال إمكانيات الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، لرصد الموقف أولًا بأول، وسرعة التعامل مع أي بلاغات أوطوارئ، مشددا على أهمية الجاهزية المسبقة، وعدم انتظار سقوط الأمطار للتحرك.

وأوضح أن ذلك يأتي ضمن مواصلة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لاستعداداتها لاستقبال موسم الشتاء وسقوط الأمطار المتوقعة؛ من خلال تكثيف المتابعة الميدانية اليومية، ورفع كفاءة منظومة الطوارئ، والتأكد من جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري مع أي تداعيات للتقلبات الجوية.

وأضاف نبيل حسب الله- في بيان اليوم السبت- أن المتابعة تضمنت أعمال النظافة اليومية داخل جامعة قناة السويس بنطاق مدينة الإسماعيلية؛ لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري والبيئة الصحية، إلى جانب تكثيف أعمال تطهير بالوعات الأمطار استعدادا لموسم الشتاء، والتأكد من جاهزيتها لاستيعاب وتصريف مياه الأمطار ومنع تجمعها بالشوارع والميادين، وكذلك نفق الثلاثيني بنطاق حي أول وثان.

وأوضح أن هناك متابعة يومية وتنسيقا مستمرا مع الجهات التنفيذية المعنية لمتابعة معدلات تنفيذ الأعمال والتأكد من جاهزية المعدات وفرق التدخل السريع بما يضمن سرعة الاستجابة لأي طارئ.

وشدد محافظ الإسماعيلية على مواصلة المتابعة الميدانية حتى انتهاء موسم الشتاء، مع مراجعة جاهزية معدات شفط المياه وسيارات الطوارئ وفرق العمل، والتأكد من تطهير جميع شنايش الأمطار.

وأكد على أن المحافظة لن تنتظر وقوع الأزمة، وأن الاستعداد المبكر والتنسيق بين جميع الجهات هو الأساس؛ لحماية المواطنين، والحفاظ على انتظام الحركة المرورية وسلامة المرافق العامة.