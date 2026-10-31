رئيس طنطا يعلن تشكيل الجهاز الفني الجديد بقيادة حمادة مرزوق

أعلن محمد أبو فريخة، رئيس مجلس إدارة نادي طنطا، عن الجهاز الفني الجديد للفريق، بقيادة حمادة مرزوق، في إطار الاستعدادات للمرحلة المقبلة.

نادي طنطا

وقال أبو فريخة، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "تم الإعلان رسميًا عن الجهاز الفني الجديد، ويضم حمادة مرزوق مديرًا فنيًا، بجانب مجموعة من أبناء نادي طنطا".

وأضاف: "الجهاز يضم الكابتن فاروق صابر مديرًا عامًا، والكابتن وليد المعروف مديرًا عامًا، والكابتن محمد السيد مديرًا للتواصل".

وتابع: "أول تدريب للفريق سيكون يوم الاثنين المقبل، في ظل عدم وجود مباريات خلال الأسبوع الجاري".

واختتم رئيس طنطا تصريحاته قائلًا: "سيتم عقد جلسة مع اللاعبين وتقديم الجهاز الفني بالكامل، على أن يبدأ الجميع عمله بداية من يوم الاثنين".