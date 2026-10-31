كشف مصدر داخل منتخب مصر الوطني حقيقة وجود أزمة بين حسام حسن، المدير الفني للفراعنة، ومحمد صلاح، نجم المنتخب والمحترف في صفوف طرابزون سبور التركي، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات بين الطرفين، وأن العلاقة تسير بصورة طبيعية.

مصدر بالمنتخب: لا توجد أزمات بين حسام حسن ومحمد صلاح

وأوضح المصدر، في تصريحات خاصة، أن ما يتردد بشأن وجود أزمة بين المدير الفني وقائد المنتخب كلام غير حقيقي، ولا أساس له من الصحة، مشددًا على أن الجهاز الفني يركز على الاستعداد للاستحقاقات المقبلة، ولا توجد أي مشكلات مع محمد صلاح.

وفي السياق ذاته، حرص إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر، على نفي الأنباء المتداولة بشأن وجود أزمة مع نجم الفراعنة، مؤكدًا: لا توجد أزمة مع صلاح وهو كلام غريب وغير حقيقي وغير موجود، ولا نعرف كيف ولماذا يقال».

وشدد مدير المنتخب على أن الحديث عن وجود خلافات مع محمد صلاح لا يمت للواقع بصلة.