محمد عطية يكشف كواليس أزمته في فاركو ويرد على رامي صبري: ما حدث داخل غرفة الملابس لم يكن اعتداءً ورحيلي له أسباب أخرى

كشف محمد عطية، مدرب فاركو السابق، تفاصيل جديدة بشأن كواليس رحيله عن الفريق، وحقيقة الأزمة التي شهدتها غرفة الملابس، مؤكدًا رفضه التصريحات غير الدقيقة عن زملائه، ومشددًا على أن ما حدث تم تصويره بصورة مختلفة عن الواقع.

مدرب فاركو

وقال محمد عطية، في تصريحات عبر برنامج "ستاد مصر"، الذي يقدمه الإعلامي عبدالناصر زيدان، ويذاع على قناة "Modern MTI": "من غير المسؤول أن يخرج أي شخص بتصريحات غير دقيقة عن زملائه، خاصة أننا تربينا على احترام المنافسين والأندية واللاعبين والأجهزة الفنية، وأرفض الحديث عن أي أخطاء أو خلافات داخل النادي، احترامًا للمكان واللاعبين والجهاز الفني".

وأضاف: "هناك تفاصيل وكواليس يعرفها أكثر من مدرب ومسؤول، ولا يصح تجاهلها عند الحديث عن الأزمة، والكابتن رامي صبري تحدث عن الجانب الفني والأخلاقي، ولذلك من حقي الرد على ما قاله".

وتابع: "رامي صبري قال إن محمد عطية لا يتواجد في المباريات الكبيرة، لكنني توليت قيادة أندية مثل غزل المحلة وبروكسي والمالية بكفر الزيات، ولا أؤمن بتقسيم الأندية إلى كبيرة وصغيرة، فهناك فرق تعرضت للهزيمة أمام أندية أخرى، وبالتالي لا يصح التقليل من أي منافس أو اعتبار بعض المباريات سهلة، ومجالس إدارات الأندية وجماهيرها وأجهزتها الفنية تستحق الاحترام".

وتطرق مدرب فاركو السابق إلى أزمة محمد بلال، قائلًا: "محمد بلال من أقدم وأنظف اللاعبين الذين تعاملت معهم في حياتي، وكان مظلومًا في الأزمة، وما حدث كان نقاشًا فنيًا بين اللاعب والمدرب العام محمد بلال، وليس بالشكل الذي تم تصويره".

وأوضح: "رفضت التدخل بشكل يؤثر على سير المباراة، وقررت تأجيل التعامل مع الموقف إلى ما بعد اللقاء، ورامي صبري كان موجودًا معي داخل غرفة الملابس منذ الشوط الأول، ويعرف تفاصيل ما حدث".

واستكمل: "بعد المباراة تحدثت مع اللاعبين بشكل طبيعي، ووجهت لهم اللوم بسبب الخسارة بثلاثة أهداف، وقلت لهم إنهم لاعبون كبار ولا يليق بهم الظهور بهذا الشكل، وبدأت أوجه الحديث للاعبين واحدًا تلو الآخر، لكن أحد اللاعبين لم يتقبل حديثي ورفع صوته بطريقة لم أقبلها".

وأضاف: "تدخل الكابتن محمود شادر، وحدث تجمع داخل الغرفة، وتم إبعاد أحد الأشخاص لاستكمال الحديث، وأنفي الروايات التي تحدثت عن اعتداء لاعب على مدرب أو العكس، وأتساءل: من الذي يمكن أن يسمح بحدوث ذلك داخل غرفة الملابس؟".

واختتم محمد عطية تصريحاته قائلًا: "الواقعة التي تحدث عنها رامي صبري حدثت يوم 23 أكتوبر، خلال مباراة مطار، ولا أعتقد أن هذه الواقعة وحدها هي سبب رحيلي عن فاركو، فقد كانت هناك كواليس وتفاصيل أخرى سبقت قرار الرحيل، وبعضها كان معروفًا لعدد من المدربين والمسؤولين، وأرفض تحميل الواقعة وحدها مسؤولية ما حدث دون توضيح الصورة كاملة".