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بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بأسيوط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بالأسماء.. 17 مصابًا في انقلاب ميكروباص على الصحراوي الشرقي بأسيوط

الحادث
الحادث
أسيوط: إيهاب عمر

أصيب 17 شخصًا، بينهم أطفال وسيدات، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة أسيوط، ما أسفر عن إصابتهم بكدمات متفرقة واشتباه كسور بمناطق متفرقة من الجسم، وجرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وحصل موقع «صدى البلد» على أسماء المصابين، وتفاصيل حالتهم الصحية، وجاءت كالتالي:

1- يوسف و. ع، 19 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

2- ثابت ع. أ، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

3- أسماء ع. أ، 38 سنة، اشتباه كسر بالذراع الأيسر.

4- روان ح. أ، 17 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

5- مريم م. ع، 7 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

6- منصور س. ق، 47 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

7- محمد ع. أ، 50 سنة، اشتباه كسر بالكتف الأيسر.

8- زينب ع. أ، 47 سنة، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

9- سماح ع. أ، 35 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيسر.

10- صباح ع. أ، 55 سنة، اشتباه كسر بالفخذ الأيمن.

11- مصطفى ع. أ، 45 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

12- محمد م. ع، 16 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

13- أسامة ع. أ، 44 سنة، اشتباه كسر بالضلوع.

14- مجدي م. م، 40 سنة، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

15- مالك م. ع، 10 سنوات، مصاب بكدمات متفرقة بالجسم.

16- حور م. ع، عامان، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

17- حنين م. ع، 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم.

وكان اللواء حازم زين، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الصحراوي الشرقي بالمحافظة.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة؛ تبين إصابة 17 شخصًا بإصابات متفرقة بالجسم.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أطفال سيدات انقلاب سيارة ميكروباص محافظة أسيوط أسيوط

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