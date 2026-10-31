الآثار تكشف حقيقة قيام مغني راب شهير بحلاقة شعره داخل معبد الأقصر.."خاص"

قال مصدر مطلع بوزارة السياحة والآثار، أن مقطع الفيديو المتداول عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن قيام مغنى راب شهير يدعي زوكش بحلاقة شعرة داخل معبد الأقصر عار تماماً من الصحة.

معابد الأقصر



أوضح المصدر لـ"صدى البلد"، أن مغني الراب الشهير أثناء أحد جلسات التصوير قام بوضع المكياج الخاص بالعمل السينمائي ولايوجد ماأثير مؤخراً بشأن استخدام حلاقة للشعر أو خلافة من الأمور التى تنتفي مع احترام الآثر.

أفاد المصدر، أن جلسة التصوير بدأت الساعة 10 صباحًا الخميس الماضي في صالة معبد الأقصر بعد الحصول على التصاريح الخاصة بالتصوير لإجراء فيلم هملت من عزبة الصفيح.



يذكر إن أعمال الترميم والتطوير الجارية في معابد الأقصر تأتي في إطار استراتيجية متكاملة تهدف إلى الحفاظ على القيمة الأثرية للمواقع التاريخية، بالتوازي مع تحسين جودة الخدمات المقدمة للسائحين، بما يتماشى مع الزيادة الملحوظة في أعداد الزوار.

ويشهد الموسم السياحي الحالي مؤشرات إيجابية، معربًا عن تطلعه لاستمرار الاستقرار العالمي بما يعزز مكانة مصر كوجهة رئيسية للسياحة الثقافية.