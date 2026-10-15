الأعلى للآثار: العثور على تماثيل للملك رمسيس الثاني في قرية بهبيت الحجارة أمر محير ويحتاج دراسة

علَّق هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، على اكتشاف بقايا تمثالين ملكيين ضخمين، أحدهما للملك رمسيس الثاني، في قرية بهبيت الحجارة بمحافظة الغربية.

وقال هشام الليثي، في مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»: «عثرنا على بقايا تماثيل للملك رمسيس الثاني في قرية بهبيت الحجارة، وهذا أمر محير وغريب ويحتاج إلى دراسة».

وتابع هشام الليثي: «وجود بقايا تمثال ضخم لرمسيس الثاني في بهبيت الحجارة يحتاج إلى دراسة، وما زالت الأراضي المصرية لم تَبُحْ بكامل أسرارها عن الحضارة المصرية القديمة».

وأضاف هشام الليثي: «الاكتشاف تم في صوبة زراعية لمواطن مصري شريف أبلغ السلطات فورًا بعدما رأى النقوشات الفرعونية».