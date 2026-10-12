المتحف المصري الكبير يوثق أعمال تنظيف تمثال رمسيس الثاني العملاق.. صور

نشر المتحف المصري الكبير صورا توثق أعمال تنظيف تمثال الملك رمسيس الثاني العملاق، في إطار جهود العناية المستمرة بالمقتنيات الأثرية والحفاظ على الآثار المصرية القديمة، بما يضمن صونها والحفاظ على قيمتها التاريخية والحضارية.

العناية المستمرة بتمثال رمسيس الثاني

وكتب المتحف المصري الكبير، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «يترك الزمن أثره، وتحافظ العناية على إرثه، ويظل تمثال الملك رمسيس الثاني شامخا، بفضل العناية المستمرة التي تحافظ على عظمته عبر الزمن».

وتُظهر الصور مراحل العناية بالتمثال الأثري الضخم، من خلال أعمال التنظيف والصيانة الدورية، التي تستهدف الحفاظ على حالته وصون تفاصيله الأثرية، باعتباره أحد أبرز المعالم التي تستقبل زوار المتحف المصري الكبير.

تمثال رمسيس الثاني في المتحف المصري الكبير

ويُعد تمثال الملك رمسيس الثاني من القطع الأثرية البارزة في المتحف المصري الكبير، إذ يستقبل الزائرين في البهو الرئيسي للمتحف، ويجسد جانبًا من عظمة الفن والنحت في مصر القديمة، وما بلغه المصريون القدماء من مهارة في تشكيل التماثيل الضخمة.

وتأتي أعمال العناية بالتمثال ضمن الاهتمام بالحفاظ على الآثار المصرية وإبراز قيمتها التاريخية، بما يتيح للأجيال الحالية والقادمة التعرف على جانب مهم من تاريخ الحضارة المصرية القديمة.