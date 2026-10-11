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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأعلى للآثار: المتحف المصري بالتحرير يمتلك مقتنيات أثرية فريدة ومكانة بارزة

الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار
محمد الاسكندرانى

قال الدكتور هشام الليثي، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أن المتحف المصري بالتحرير أيقونة من أيقونات المتاحف العالمية، لما يمتلكه من مقتنيات أثرية فريدة ومكانة تاريخية وثقافية بارزة.

المتحف المصري بالتحرير

 

جاء ذلك على هامش المؤتمر الصحفي الذي عُقد بالمتحف المصري بالتحرير، للإعلان عن الانتهاء من مشروع ترميم أحد بورتريهات الفيوم، بالتعاون مع الجانب الإيطالي، بحضور شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وأجوستينو باليزي، سفير إيطاليا لدى جمهورية مصر العربية.

يذكر أن وضع حجر أساس المتحف المصري بالتحرير في القرن الـ 19 والذى شهد افتتاحة حضور الخديوي عباس حلمي الثاني فى 15 نوفمبر 1902، ويصنف بانه أقدم متحف آثري في الشرق الأوسط ،ويقتني بداخل طرقته الممتدة على قطع آثرية فريدة تعود لعدة عصور.

وصمم المهندس المعماري الفرنسي مارسيل دورغون الشكل الهندسي لـ المتحف المصري بالتحرير والمتميز بشكل العمارة اليونانية الرومانية ، وذلك عقب مسابقة عالمية تمت عام 1895 ميلاديا ، ليكون أيقونة المتاحف حول العالم ومزارا سياحيا يقصد سائحي العالم.

ويضم المتحف المصري بالتحرير أشهر القطع الاثرية عبر تاريخة كان ابرزها قناع الملك توت عنخ آمون الذى انتقل الى المتحف المصري الكبير ، بالاضافة الي قطع آثرية للمجموعة الجنائزية ليويا وتويا ولوحة نارمر بالااضفة الي تماثيل خاصة بملوك وملكات مصر في العصر القديم.

الدكتور هشام الليثي الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المتحف المصري بالتحرير متاحف المتحف المصري

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