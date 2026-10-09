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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتحاد الدولي للريشة الطائرة يزور المتحف المصري الكبير والأهرامات

مسئولو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة
مسئولو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة
أ ش أ

قام مسئولو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة برئاسة التايلاندية باتاما ليسوادتراكول بتلبية دعوة اللجنة المنظمة لبطولة العالم لناشئي الريشة الطائرة لزيارة المعالم السياحية بمنطقة الأهرامات.

وحرصت اللجنة المنظمة لبطولة العالم على أن تعكس هذه الفعالية جانبًا من ثراء الحضارة المصرية، من خلال اصطحاب الوفود في جولة داخل المتحف المصري الكبير، بما يمنحهم فرصة للتعرف عن قرب على تاريخ مصر وحضارتها العريقة وإرثها الثقافي الممتد عبر آلاف السنين.

كما حرصت اللجنة المنظمة على توفير كافة سبل الراحة للوفود خلال الجولة، بما يليق بمكانة مصر واسمها، وبما يضمن لهم تجربة ثقافية وسياحية مميزة تضاف إلى ذكريات مشاركتهم في الألعاب.

وأكد مسئولو الاتحاد الدولي سعادتهم بزيارة المتحف المصري الكبير، الذي يمثل أحد أبرز الصروح الحضارية والثقافية في مصر، وتجولوا داخل أروقته، كما حرصوا على التقاط الصور التذكارية أمام عدد من معالمه، معربين عن إعجابهم بما شاهدوه من مظاهر عظمة الحضارة المصرية.

وأبدى مسئولو الاتحاد الدولي للعبة انبهارهم بالمتحف المصري الكبير وقدرته على سرد الحضارة المصرية في مكان واحد إضافة إلى حرصهم على التقاط صور تذكارية خلف الأهرامات لما تمثله من رمز للحضارة المصرية القديمة وقدرة المصري على إنجاز أحد عجائب الدنيا السبع.

وعقب الجولة السياحية، أعدت اللجنة المنظمة لبطولة العالم وجبة غداء فلكلورية تعبر عن الطعام المصري وأبدى الجميع إعجابهم وإنبهارهم بالمذاق المصري الأصيل.

وتستضيف مصر البطولة العالمية خلال الفترة من 5 وحتى 17 أكتوبر الجاري بمشاركة 47 دولة.

مسئولو الاتحاد الدولي للريشة الطائرة التايلاندية باتاما ليسوادتراكول اللجنة المنظمة لبطولة العالم

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