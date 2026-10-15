قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس السيسي يشهد احتفال أكاديمية الشرطة.. تقليد أوائل الخريجين أنواط الامتياز
برلماني: رسالة «حصّنوا بلدكم» تؤكد أهمية مواجهة الشائعات.. والعمل والإنتاج ركيزتان لعبور التحديات
جهاز شئون البيئة يشارك في معرض «مصر للطاقة 2026» لتعزيز الوعي البيئي ودعم الممارسات البيئية المستدامة.. صور
أسعار الذهب اليوم.. هل يواصل المعدن الأصفر الهبوط؟
«زراعة الخيار جابت الآثار».. محافظ الغربية يداعب مكتشف تمثال رمسيس الثاني.. صور وفيديو
لذوي الإعاقة البسيطة.. التقارير الطبية المطلوبة للتقديم بنظام الدمج بالمدارس
الذهب يقفز 60 جنيهًا في مصر.. وخصم 54 جنيهًا للجرام يصب في مصلحة المشتري
محمد رمضان يُشوّق جمهوره لكليب «جي تي إيه» مع نجمي البرازيل .. شاهد
حقيقة مفاوضات الزمالك مع جوزيه جوميز.. أحمد حسن يكشف التفاصيل
تطبيقات شهيرة في هاتفك تدمر البطارية وتتجسس عليك بصمت
بعد 6 سنوات على رحيله.. عمرو محمود ياسين ينشر فيديو نادرًا لوالده ورسالة هزت مشاعر جمهوره
الحماية المدنية تسيطر على حريق نشب داخل محل بالهرم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

«زراعة الخيار جابت الآثار».. محافظ الغربية يداعب مكتشف تمثال رمسيس الثاني.. صور وفيديو

مكتشف اثار بهبيت الحجارة بسمنود عقب تكريمه
مكتشف اثار بهبيت الحجارة بسمنود عقب تكريمه
الغربية أحمد علي

شهد موقع الاكتشاف الأثري بقرية بهبيت الحجارة بمركز سمنود بمحافظة الغربية اليوم واقعة مداعبة اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية مع الحاج خالد شحاته مكتشف الاكتشاف الاثري لتمثال رمسيس الثاني بمحيط حديقته الخاصة لافتا بقوله له "كنت بتزرعها فرد :كنت بزرعها خيار" فأجابه المحافظ بقوله: "زراعة الخيار جابت الآثار".

محافظ الغربية يداعب مكتشف اثار 


من ناحية أخرى أكد مكتشف القطع الأثرية بالغربية  أنه اكتشف يوم الخميس الماضي أثناء حرص أرضه التي تقع علي مساحة 350 م2 بوجود قطع أثرية حجرية تشبه رأس تمثال الفرعوني لافتا بقوله :"حياتي فدي وطننا وتحيا مصر".

وأضاف "شحات" بقوله :"تواصلت مع الجهات المعنية بالتفتيش الآثار بمنطقة معبد بهبيت الحجارة والمجلس الأعلى للآثار وفعلا تحركوا علي الفور وشكرا لتعاونهم معي في خدمة بلدنا" .

تراثنا فخرنا 

وأشار المواطن مكتشف القطع الأثرية بمحض الصدفة فعلا أنه قدم كل مقتنيات أرضه لمسئولي الآثار حال دفعهم بلجان التفتيش والحفريات مشيرا بقوله "لازم شباب مصر يحافظوا علي هوية وثروات بلدنا " .

أكد عبد المنصف خليل، مدير عام آثار الغربية، تفاصيل العثور على قطع أثرية بقرية بهبيت الحجارة التابعة لمركز سمنود بمحافظة الغربية، موضحًا أن الاكتشاف بدأ عندما عثر أحد المواطنين على القطع أثناء العمل في زراعة أرضه المجاورة للمنطقة الأثرية بالقرية، ليسارع بإبلاغ الجهات المختصة.

كما وجه مدير عام آثار الغربية الشكر للمواطن على أمانته وحرصه على إبلاغ الجهات الأثرية فور العثور على القطع، مؤكدًا أهمية تعاون المواطنين مع الجهات المعنية في حماية الآثار والحفاظ على التراث الحضاري المصري.

تمثالان ملكيان وقطعة تحمل نقوشًا أثرية

وأوضح خليل أن المكتشفات تضم رأسًا لتمثال ملكي للملك رمسيس الثاني، إلى جانب تمثال آخر يُشتبه في أنه يعود إلى الملك نفسه، فضلًا عن قطعة حجرية تحمل نقوشًا أثرية، وبحسب التفاصيل التي أعلنتها الجهات الأثرية، فإن الرأس المكتشفة يبلغ ارتفاعها نحو 1.60 متر، ويظهر الملك مرتديًا التاج المزدوج، بينما يبلغ طول الجزء الأكبر من التمثال الثاني نحو 2.40 متر. كما عُثر على كتلة من الجرانيت الوردي تحمل نقوشًا هيروغليفية تتضمن ألقابًا ملكية لرمسيس الثاني.

لجنة أثرية لمراجعة تفاصيل الكشف

وأضاف مدير عام آثار الغربية أنه جرى تشكيل لجنة برئاسته لمراجعة التفاصيل الكاملة المتعلقة بالواقعة والمكتشفات الأثرية، وفحص المعلومات المرتبطة بها بالتنسيق مع الجهات المختصة، وأكد أن الإعلان عن أي تفاصيل أو نتائج رسمية إضافية سيكون من خلال وزارة السياحة والآثار، في إطار الالتزام بالإجراءات العلمية المتبعة في فحص القطع الأثرية وتوثيقها وتحديد طبيعتها وأهميتها التاريخية.

مضيفًا، ويبرز هذا الاكتشاف أهمية سرعة إبلاغ الجهات المختصة عند العثور على أي شواهد أثرية، بما يتيح التعامل معها وفق الإجراءات القانونية والعلمية اللازمة، ويضمن الحفاظ عليها باعتبارها جزءًا من التراث الحضاري المصري.

استمرار أعمال الحفائر في بهبيت الحجارة

ويأتي الكشف في منطقة بهبيت الحجارة، التي تُعد من المواقع الأثرية المهمة بمحافظة الغربية، وتضم بقايا معبد أثري كبير مخصص لعبادة الإلهة إيزيس، إلى جانب كتل وعناصر معمارية حجرية تعكس الأهمية التاريخية للمنطقة، وتتواصل أعمال الحفائر والدراسات الأثرية بالموقع للكشف عن مزيد من العناصر، وفحص العلاقة بين القطع المكتشفة وسياقها الأثري، بما يساعد على تكوين صورة أكثر وضوحًا عن تاريخ المنطقة وتطورها المعماري في مصر القديمة.

اخبار محافظة الغربية يداعب زراعة خيار جابت الآثار بهبيت الحجارة سمنود

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاهلي والزمالك

جمال الشريف يحسم الجدل: الزمالك لا يستحق ركلات جزاء أمام الأهلي

الاهلي والزمالك

لجنة الحكام تكشف موقفها من استماع الزمالك لتسجيلات الفار بمباراة القمة

أسعار الدولار في مصر

تخطى 53 جنيها.. سعر الدولار مقابل الجنيه في مصر اليوم الخميس

الزمالك

شكاوى مرتقبة أمام النيابة.. لجنة تفتيش في الزمالك بسبب اختفاء أجهزة بلايستيشن

وسام ابوعلي

مصطفى يونس يفجر مفاجأة: الأهلي باع وسام أبو علي رغمًا عنه

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

معتمد جمال

إبراهيم صلاح يتولى المهمة.. معتمد جمال يغيب عن قيادة الزمالك أمام الجيش الرواندي

الرقية الشرعية

الرقية الشرعية لمن يعاني من الحسد والتعطيل.. آيات قرآنية وأدعية نبوية للتحصين

ترشيحاتنا

رئيس أذربيجان: استمرار الصراعات لحين ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

رئيس أذربيجان: استمرار الصراعات لحين ضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي

قائد إيطالي جديد يتولى قيادة قوة "كفور" التابعة لـ "الناتو" في كوسوفو

قائد إيطالي جديد يتولى قيادة قوة "كفور" التابعة لـ "الناتو" في كوسوفو

طائرة تابعة لشركة دلتا إيرلاينز

ذعر في مطار بن جوريون.. الإبلاغ عن وجود قنبلة بطائرة تابعة لـ دلتا إيرلاينز

بالصور

ميمي جمال تدخل غرفة العمليات بعد كسر مفصل الحوض.. تفاصيل حالتها الصحية ومخاطر الإصابة

تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال
تفاصيل الحالة الصحية للفنانة ميمي جمال

حبوب العلاج الهرموني ترفع خطر الجلطات الدموية بنسبة 60%.. دراسة تحذر النساء

حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات
حبوب العلاج الهرموني ترتبط بزيادة خطر الجلطات

بتحطي مكعب مرقة في كل طبخة؟.. القومي للتغذية يحذر من مخاطره ويكشف بديلًا طبيعيًا

مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة
مخاطر مكعبات المرقة الجاهزة على الصحة

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم
اسعار البنزين اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد